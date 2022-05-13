145 заправок Медведчука в 12 областях: прокуратура уточнила, какое имущество Glusco передали в госуправление

145 заправок Медведчука в 12 областях: прокуратура уточнила, какое имущество Glusco передали в госуправление

В Офисе генпрокурора сообщили, что арестовано и передано в управление АРМА имущество группы компаний Glusco, владельцами которой являются резиденты России. В частности, речь идет о 234 объектах недвижимости, из которых 145 – АЗС.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, что сеть заправок Glusco, которую связывают с подозреваемым в преступлениях нардепом Виктором Медведчуком, передали в управление НАК "Нафтогаз". Это решение поможет в преодолении дефицита горючего в Украине.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, и незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

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В рамках дела суд арестовал более 234 объектов недвижимого имущества группы компаний Glusco – 145 автозаправочных комплексов, 8 нефтебаз, 38 складских и других помещений, 9 земельных участков. Это имущество находится на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Львовской и Волынской областей.

Чтобы не допустить незаконного использования, эти объекты и корпоративные права 34 юридических лиц группы Glusco переданы в управление АРМА.

Прокуроры выяснили, что конечными владельцами этих компаний являются резиденты России. Чтобы скрыть имущество от возможной спецконфискации, они в течение 2021-2022 годов осуществили ряд фиктивных договоров купли-продажи корпоративных прав учредителей-нерезидентов.

В мае 2022 года Киевский райсуд Харькова наложил арест на объекты недвижимости группы Glusco. В настоящее время это имущество передано в управление АРМА. Таким образом, правоохранители обеспечили направление российских активов для укрепления экономической безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса и обороноспособности Украины.

Напомним, ранее в Офисе президента заверили, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед в объеме, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

Очереди на автозаправочных станциях уменьшатся, а цены на топливо – стабилизируются

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