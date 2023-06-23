147 вражеских взрывов в Сумской области: есть раненые

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 22 июня 2022 года.
В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья.
Об этом пишет Сумская облгосадминистрация в социальных сетях.
Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Ворожбянская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская, Эсманская громады.
- Краснопольская громада: был минометный обстрел (16 взрывов).
- Хотинская громада: россияне совершили обстрел из артиллерии (49 взрывов). Повреждены 4 жилых дома в с. Писаревка.
- Юношеская громада: был обстрел из артиллерии (5 взрывов) и минометов (4 взрыва).
- Ворожбянская громада: зафиксирован обстрел из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела повреждены 5 частных домов и линия электроснабжения.
- Шалыгинская громада: вражеский БПЛА совершил сброс 1 ВОГ. Также ударил из артиллерии (22 взрыва). При обстреле осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Повреждена водонапорная башня и жилой дом (прямое попадание).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и произвел обстрел из АГС – (4 взрыва).
- Миропольская громада: был минометный обстрел (17 взрывов).
- Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Эсманская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).
Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.
Читайте также: