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147 вражеских взрывов в Сумской области: есть раненые

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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147 вражеских взрывов в Сумской области: есть раненые

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 22 июня 2022 года.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья.

Об этом пишет Сумская облгосадминистрация в социальных сетях.

Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Ворожбянская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская, Эсманская громады.

  • Краснопольская громада: был минометный обстрел (16 взрывов).
  • Хотинская громада: россияне совершили обстрел из артиллерии (49 взрывов). Повреждены 4 жилых дома в с. Писаревка.
  • Юношеская громада: был обстрел из артиллерии (5 взрывов) и минометов (4 взрыва).
  • Ворожбянская громада: зафиксирован обстрел из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела повреждены 5 частных домов и линия электроснабжения.
  • Шалыгинская громада: вражеский БПЛА совершил сброс 1 ВОГ. Также ударил из артиллерии (22 взрыва). При обстреле осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Повреждена водонапорная башня и жилой дом (прямое попадание).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и произвел обстрел из АГС – (4 взрыва).
  • Миропольская громада: был минометный обстрел (17 взрывов).
  • Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Эсманская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
431
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