15 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

15 августа 2022 – понедельник. 173-й день войны России против Украины. 227-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

15 июля — День археолога. Профессиональный праздник в Украине отмечается на официальном уровне, ведь тяжелый труд археологов играет важную роль. Еще в XVII веке датируют в Украине первые археологические раскопки. Тогда митрополит Киевский и Галицкий Петр Могила приказал начать раскопки разрушенного во время татаро-монгольского нашествия Десятинной Церкви и восстановить ее.

15 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

15 августа – день памяти святого Стефана / Фото: commons.wikimedia.org

15 августа в церковном календаре – день памяти святого Стефана. Апостолы избрали его архидиаконом среди семи диаконов. Также он стал первомучеником при Иисусе Христе. Его убили в возрасте 30 лет. Всю свою жизнь Стефан нес людям учение Божьего сына и разбивал предрассудки иудейских служителей закона.

Памятные даты 15 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 15 августа:

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1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;

1498 год – в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;

1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основали город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы";

1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов;

1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;

1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира;

1795 год – во Французской республике вводят новую валюту (франк);

1810 год — в Париже построили Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;

1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;

1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;

1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;

1873 год — открывают движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;

1914 год – официально открывают Панамский канал;

1919 год — Армия УНР занимает Староконстантинов;

1932 год — при раскопках в Ватикане находят древнеримскую "Триумфальную дорогу";

1936 год — испанские левые казнят 733 священника;

1943 год – по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая начинается чистка;

1947 год — согласно принятому в июне британским парламентом закону "О независимости Индии" страна разделилась на два государства: мусульманское — Пакистан и индуистское — Индийский Союз;

1960 год – Республика Кипр провозглашает свою независимость;

1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;

1997 год – в Украине основывают орден княгини Ольги.

15 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 15 августа называли Степан-синовал, Степанов день. В этот день особенно заботились о конях, ведь святой Стефан, которому сегодня молились верующие, был покровителем этих животных. Также заканчивали сенокосное время. Поэтому устраивали гуляния и не уходили в поле.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа

Каковы сегодня именины: Иван, Василий, Платон, Кирилл, Степан, Роман, Тарас, Федор.

15 августа родились:

1001 год – король Шотландии Дункан I;

1769 год – французский император Наполеон I;

1978 год – украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте Лилия Подкопаева.

Погода на 15 августа

15 августа в Киеве облачная погода к вечеру, утром и к обеду мелкий дождь. Во Львове пасмурно, с середины дня будет идти дождь. В Харькове облачно, днем, без осадков. В Одессе ясно лишь утром, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +22 ночью. Во Львове +22 днем и +16 ночью. В Харькове +32 днем и +23 ночью. В Одессе +28 днем и +22 ночью.