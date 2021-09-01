15 часов в очереди и расшатанные нервы: в Одессе общежитие решило за день заселить 800 студентов (видео)

15 часов в очереди и расшатанные нервы: в Одессе общежитие решило за день заселить 800 студентов (видео)

Люди занимали очередь с трех часов утра.

Студентов одного из университетов Одессы пытались заселить в общежитие за один день. Людям пришлось стоять в очереди с трех часов утра и до ночи.

Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на очевидцев происшествия.

Речь идет об общежитии Международного гуманитарного университета.

Там руководство вуза приняло решение заселить в течение одного дня около 800 человек. Из-за этого у здания собралось огромное количество студентов и их родителей. Они стояли весь день под солнцем.

Из-за толпы у многих людей начали сдавать нервы. Им приходилось часами стоять в очереди, чтобы подписать договор, сдать справки, оплатить проживание и другие бюрократические процедуры. На видео заметно, что все студенты были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, во Львове назрел скандал из-за совета чиновников не селить невакцинированных студентов в общежития.

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