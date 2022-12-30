15 из них погибли: сколько мужчин пытались бежать из Украины с начала полномасштабной войны

12 мужчин утонули при попытке незаконно попасть за границу, еще троих погибших нашли в горах.

С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в Государственной пограничной службе.

По данным пограничников, с начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20.

Более 950 человек объявили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Также зафиксировано 410 попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн. грн.

"С начала военного положения зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела трех мужчин, погибших в горах", — сообщили в ГНСУ.

Незаконное пересечение границы

На Закарпатье в горах нашли мертвыми двух уклонистов, которые бежали в Румынию.

Ранее Государственная пограничная служба Украины призвала нарушителей не пересекать незаконно украино-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.

Читайте также: