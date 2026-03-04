- Дата публикации
Категория
Украина
15 килограммов ртути в трехлитровой банке: в Житомире нашли опасный "сюрприз" во дворе
Токсический металл – ртуть – обнаружили в банке во дворе частного дома в Житомире.
В Житомире было обнаружено 15 кг ртути в частном дворе. Специалисты изъяли опасное вещество.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как говорится, ртуть обнаружили в герметично закрытой колбе.
«Прибывшие на вызов спасатели установили, что в 3-литровой стеклянной банке находились отдельные колбы с ртутью», — говорится в сообщении.
После обнаружения токсичного металла его передали специалистам органов местного самоуправления для последующей утилизации.
Ранее в прибрежной лагуне Мар-Менор – крупнейшей в Испании – ученые обнаружили подземный поток грунтовых вод, насыщенный ртутью. Он ежегодно переносит в водоем до килограмма токсичного вещества. Поток создает дополнительную нагрузку на уже критически загрязненную экосистему лагуны. Более того, при смешивании грунтовых и соленых вод образуется метилртуть — чрезвычайно токсичная форма, которая накапливается в пищевых цепях и может обострить экологический кризис региона.