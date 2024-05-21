15 километров пешком под обстрелами: мужчина вместе со своим псом вышли из Волчанска

Этот мужчина рассказал военным, что в городе Волчанск – настоящий ад, трупы гражданских лежат прямо на улицах.

На Харьковщине, спасаясь от наступления окупантов, мужчина 15 км шел пешком из Волчанска вместе со своей собакой.

Об этом сообщил военнослужащий, бывший пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко в своем Facebook.

"Мужчина вместе с собакой пешком вышли из Волчанска. Шли 15 километров в другое село под обстрелами", — отмечает Назаренко.

По его словам, этот мужчина рассказал, что в городе Волчанск – настоящий ад, трупы гражданских лежат прямо на улицах.

"Больше всего сейчас переживает, чтобы его не разлучили с псом Рексом. Спойлер: не разлучили", – добавил военный.

Житель Волчанска скрылся от российских обстрелов вместе со своим 4-лапым другом

Ранее военный Юрий Федоренко рассказал, что в Волчанске оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке для уличных боев.

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