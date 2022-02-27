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15 лет за метку: диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь оккупантам

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15 лет за метку: диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь оккупантам

За эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям УКУ 111 и 113.

Нанесение меток для корректировки огня оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы сроком до 15-ти лет.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Метки размещают для корректировки огня оккупационных войск Российской Федерации. В разных регионах Украины выявляют и задерживают граждан, которые за вознаграждение наносят такие метки, что является проявлением особого цинизма на фоне героического противостояния ВСУ.

В Украине за эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины 111 и 113", – говорится в сообщении.

Также городские власти обратились к гражданам немедленно сообщать о местах с метками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к нанесению меток.

Для этого создан официальный чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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