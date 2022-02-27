15 лет за метку: диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь оккупантам

15 лет за метку: диверсантов предупредили о тяжести наказания за помощь оккупантам

За эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям УКУ 111 и 113.

Нанесение меток для корректировки огня оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы сроком до 15-ти лет.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Метки размещают для корректировки огня оккупационных войск Российской Федерации. В разных регионах Украины выявляют и задерживают граждан, которые за вознаграждение наносят такие метки, что является проявлением особого цинизма на фоне героического противостояния ВСУ.

В Украине за эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины 111 и 113", – говорится в сообщении.

Также городские власти обратились к гражданам немедленно сообщать о местах с метками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к нанесению меток.

Для этого создан официальный чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.