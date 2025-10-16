15-летний парень сел за руль и разбился в ужасной аварии: фото

Последствия ДТП в Косове / © Нацполиция Ивано-Франковской области

В четверг, 16 октября, на окраине города Косова Ивано-Франковской области в автомобильной аварии погиб 15-летний местный житель, который сел за руль Volkswagen Passat.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на линию «102» около 16:00. На место аварии было сразу направлено правоохранителей.

«Предварительно установлено, на улице Дружбы, что на окраине Косова, произошло столкновение между автомобилями Volkswagen Passat и Нива. За рулем Volkswagen находился местный житель 2010 года рождения», — говорится в сообщении полиции.

После столкновения Volkswagen съехал в кювет, а от полученных травм водитель-подросток погиб на месте происшествия.

© Нацполиция Ивано-Франковской области

В салоне этого авто также находился несовершеннолетний пассажир, который получил телесные повреждения.

Травмы получил и водитель «Нивы», 1982 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

© Нацполиция Ивано-Франковской области

На месте происшествия работали следователи, чтобы установить все обстоятельства трагической аварии.

Напомним, в этот же день в Одессе 43-летний водитель авто совершил наезд на супругов, которые переходили дорогу. Как результат — мужчина погиб, а женщина получила серьезные травмы.