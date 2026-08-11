15-летний парень попал из пистолета девушке в глаз / © Национальная полиция Украины

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На одном из пляжей Первомайска в Николаевской области произошел инцидент — 9 августа во время отдыха у воды 15-летний юноша достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов. Парень попал в глаз своей 15-летней знакомой.

Об этом сообщают в полиции.

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В Первомайске подросток выстрелил девушке в глаз из пневматики

Сейчас раненая девушка находится под наблюдением врачей, ее состояние тяжелое. О случившемся сообщила подруга пострадавшей, которая отдыхала вместе с ними. На место немедленно отправились патрульные, оперативники, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и криминалист.

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Сразу после содеянного несовершеннолетний парень захотел избежать ответственности. Он выбросил оружие. Впрочем, следователи разыскали пневматический пистолет, изъяли его и направили на экспертизу.

Сам юноша был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве ювенального прокурора Первомайской окружной прокуратуры следователи уже объявили подростку о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.

За игры с оружием парню грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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В Житомирской области мужчина расстрелял товарищей вместо зверя

Напомним, вечером 27 июля в лесном массиве вблизи села Рудня-Хочинская Олевской громады произошла стрельба во время незаконной охоты. 35-летний местный житель выстрелил из незарегистрированного ружья, ошибочно приняв двух своих 31-летних товарищей за дикое животное.

В результате оба мужчины получили огнестрельные ранения: один оказался в реанимации в тяжелом состоянии, а другой пытался скрыть инцидент под видом бытовой травмы, однако медики известили полицию.

Правоохранители изъяли оружие и вещественные доказательства и начали уголовное производство по факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения, а также решают вопрос привлечения фигурантов к ответственности за браконьерство.

В полиции отметили, что в Житомирской области во время военного положения охота запрещена, как и посещение лесов в 30-километровой приграничной зоне с Беларусью и на деоккупированных территориях.

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