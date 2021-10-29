15-летний подросток на мопеде разбился насмерть в Житомирской области: фото

От полученных травм парень скончался на месте.
В четверг вечером, 28 октября, на 120 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Большие Кошарища Житомирской области в результате ДТП погиб 15-летний местный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Предварительно, около 18:30 водитель мопеда Honda, совершая маневр разворота на автодороге, столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 31-летнего жителя г. Радомышля, который двигался в попутном направлении", — информируют правоохранители.
В результате ДТП 15-летний мопедист от полученных травм погиб на месте.
Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства события в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, вылетел с дороги и вогнался в дерево. Из 6 находившихся в машине парней на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала скорая.