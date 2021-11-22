15-летний подросток с перцовым баллончиком ограбил таксиста в Луцке: отобрал у него iPhone

За совершенное юноше грозит до четырех лет лишения свободы.
В субботу вечером, 20 ноября, на проспекте Грушевского в Луцке 15-летний парень, применив перечный баллончик, ограбил 25-летнего водителя такси. Грабитель отобрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone стоимостью более 4 тыс. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области. Правоохранители оперативно установили личность 15-летнего преступника и изъяли у него телефон.
По факту грабежа следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. За совершенное юноше грозит до четырех лет лишения свободы.
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