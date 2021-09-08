15-летняя девочка из Луцка получила диплом от Папы Римского: видео

Ульянка отправила рисунок и письмо понтифику, а также пригласила его на Волынь.

Диплом от Папы Римского получила 15-летняя жительница Луцка Ульянка Сухачевская. Девочка с синдромом Дауна приняла участие в конкурсе "Пысанка для Папы". Вместе с рисунком понтифику она передала трогательное письмо и единственная из всех конкурсантов ничего не попросила для себя.

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Об этом говорится в выпуске "Сниданок с 1+1".

Ульянка нарисовала корзинку с пасхальными яйцами, а в письме пожелала, чтобы Папа не заболел коронавирусом, был здоровым, и чтобы приехал к ней. Девочка уже знает, куда пригласит Папу Римского, если тот надумает приехать в Луцк. Ульянка говорит, что сводила бы понтифика в замок Любарта.

Новости Украины: 15-летняя жительница Луцка получила диплом от Папы Римского

Принять участие в конкурсе девочке посоветовали волонтеры из украинской диаспоры. Именно они и привезли письмо в Ватикан. И очень болели за Улянку.

Два года девочка рисует в частной мастерской в Луцке. Туда она каждый раз приходит, как на праздник. Девочка — очень прилежная ученица, говорит учительница Ульяны Ольга.

"Она сама умеет вдохновлять. Вот она умеет прийти и всем сделать настроение", — говорит учительница рисования Ольга Грицюк.

В художественной студии все верили, что работа Ульянки, особенно ее трогательное письмо, — непременно умилят понтифика. Тем более, девочка — единственная, которая ничего у него не попросила.

Ульянка не только рисует, но и ходит в театральную и танцевальную студии. Девочка еще не решила, кем будет в будущем. Но точно знает — впереди у нее еще много побед. Ульянка уже готовится к следующим конкурсам и, конечно, ждет Папу Римского на Волыни.

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