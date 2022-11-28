"15 минут и сожжена в ноль": ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которая ехала на подкрепление (видео)

На одном из участков фронта ВСУ уничтожили вражескую колонну.

Украинские защитники меткими выстрелами из артиллерии "минуснули" вражескую колонну, которая двигалась для усиления одного из полуразделов ВС РФ.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

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"Шла кацапская колонна на усиление обескровленных подразделений в одном из направлений и не дошла. 15 минут и колонна сожжена в ноль", — говорится в сообщении.

На кадрах видна дотла сожженная техника врага, из чего следует, что подкрепления оккупанты не получили.

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов. В районе Энергодара уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

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