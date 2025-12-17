1,5 млн грн, чтобы усилить защиту украинских городов: Аврора поддержала проект «Антишахедный рубеж»

Реклама

Сеть «Аврора» помогает строить систему защиты, которая спасает жизнь в ее регионах присутствия. Проект «Антишахедный рубеж» направлен на системное противодействие атакам ударных дронов и повышению безопасности украинских городов. Цель инициативы – сформировать сеть защиты, которая будет перехватывать вражеские ударные дроны еще на подлете к населенным пунктам и критической инфраструктуре.

« Антишахедный рубеж – это система, которая работает только тогда, когда каждый ее элемент усиливает другой. Поддерживая проект, общины и бизнесы не просто донатят, они фактически становятся частью этой оборонной сети. Их вклад напрямую превращается в подготовленные экипажи, перехватчики и технические средства, ежедневно уменьшающие количество ударов по украинским городам. Это партнерство, где каждый вовлеченный участник делает систему сильнее», — комментирует Люба Шипович, директор фонда Dignitas.

В рамках проекта «Антишахедный рубеж» военные и гражданские проходят обучение по использованию дронов-перехватчиков, а подразделения получают необходимое оборудование для эффективной работы.

Реклама

Российские дроны несут угрозу тыловым городам и военным на боевых позициях. Каждый месяц эта угроза только растет, поскольку враг наращивает свои возможности и не стоит на месте. По сути небо сейчас невозможно полностью контролировать, но в наших силах увеличить свои возможности по защите украинцев от воздушных угроз. Каждая гривна на ПВО от граждан, фондов и бизнесов – это спасенные жизни. Чем больше сил и средств у нас будет, тем больше семей смогут спать ночью спокойнее» , — говорят в подразделении «Skyfall» бригады «Буревой» Национальной гвардии Украины.

Сеть "Аврора" системно поддерживает Силы обороны и волонтерские инициативы. Участие в проекте «Антишахедный рубеж» является логическим продолжением стратегии компании, заботящейся о гражданах, живущих под постоянной угрозой воздушных атак и ежедневно нуждающихся в дополнительной защите.

« Для нас в «Авроре» важно поддерживать тех, кто ежедневно защищает Украину – сдерживая врага на фронте и отражая воздушные атаки в тылу. Это наша инвестиция в безопасность людей, мирные города и наше будущее » , – отметила Алена Жигура, руководитель отдела КСО сети мультимаркетов «Аврора».

С момента начала полномасштабного вторжения общая сумма благотворительной помощи от сети «Аврора» составляет 729 млн. гривен. Поддержка проекта «Антишахедный рубеж» – это еще один вклад сети «Аврора» в поддержку сил обороны Украины и усиление безопасности граждан.