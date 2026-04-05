1,5 млн мужчин игнорируют обновление данных: нардеп объяснил конфликты с ТЦК и сделал громкое заявление

ТЦК на улицах — это законно или нет: нардеп сделал громкое заявление о мобилизации

В Украине около 1,5 млн мужчин призывного возраста не обновляют военно-учетные данные, что является нарушением закона.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк, передают «Новости. LIVE».

По его словам, именно это становится причиной большинства конфликтов и уличных задержаний.

«С этим тоже нужно что-то делать. Ибо, как правило, все эти незаконные задержания или конфликты происходят именно в большинстве случаев с военнообязанными лицами, которые в течение последних этих четырех лет не возобновляли данные в ТЦК. Они нарушают закон. Сегодня военное положение, и они должны наравне с другими выполнять свой долг», — сказал Цымбалюк.

Нардеп не поддерживает тезис, что якобы в ТЦК работают одни «блатные» (то есть люди, которые устроились туда с помощью коррупционных схем).

Он заверил, что сейчас почти 70% личного состава ТЦК — прошедшие фронт бойцы и по состоянию здоровья не пригодны к несению боевой службы. Однако это не улучшило мобилизацию.

«Дало ли это желаемый результат? К сожалению, нет, потому что у этих людей иногда обостренное чувство к справедливости и они требуют элементарного», — говорит депутат.

В то же время нардеп подчеркнул, что представители ТЦК не должны быть на улице и требовать документы — это должна делать полиция.

«Они (ТЦК — Ред.) не имеют права, согласно действующему законодательству, быть на улице во время действия даже военного положения и просто требовать документы. Это имеет право делать полиция», — подытожил Михаил Цымбалюк.

Ранее сообщалось, что в Ужгородском РТЦК и СП людей удерживали неделями, несмотря на физические пороки, состояние здоровья и даже удостоверение УБД.