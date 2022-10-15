15 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

15 октября 2022 – суббота. 236-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 77 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
15 октября — Всемирный день студента. В 2010 году это событие было внесено в официальный список ООН. Существует сразу две версии происхождения праздника. Первым поначалу это был день памяти 1200 студентов Пражского университета, погибших во время Второй мировой войны. По другой — праздник был создан в честь дня рождения известного государственного деятеля и ученого Авула Марайкайяра, который был президентом Индии с 2002 до 2007 года и поддерживал студенчество.
Также 15 октября – Международный день мытья рук (GlobalHandwashingDay). Весьма интересный и необычный праздник, начатый Генеральной ассамблеей ООН вместе с ВОЗ и Детским фондом ЮНИСЕФ 2008 года. Главная его цель – привлечь внимание детей и взрослых к важности мытья рук.
А еще 15 октября — Международный день белого тростника. Она является символом болезни слепотой. Начали его в США в 1969 году по инициативе Международной Федерации слепых.
15 октября — Международный день сельских женщин. Событие посвятили всем женщинам, труд которых имеет важное значение для сельских хозяйств. Идею создать столь необычный праздник впервые озвучили на IV Женской конференции ООН, которая проводилась в 1995 году в Пекине.
Также 15 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Праздник был создан указом президента Украины в 2008 году. Каждый год оно приходится на третью субботу октября.
А еще 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Эта важнейшая дата была создана по инициативе ВОЗ в 1993 году. Также в октябре начинается Всемирный месяц борьбы с раком груди.
15 октября — День потерянного ребенка. Также эту дату называют Днем памяти по потерянному ребенку во время беременности или младенцу.
Какой сегодня, 15 октября, церковный праздник
15 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Киприана и мученицы Устины. Он был язычником, родился в Антиохии. В раннем детстве его нечестивые родители отдали сына на служение языческим богам. После учебы его посвятили в жрецы. Когда он вернулся в родной город, его очень уважали все язычники. В том же городе жила девушка Устина – христианка. Когда ей предложил свое сердце юноша, она отказала, потому что хотела посвятить свою жизнь Богу. Юноша обратился к Киприану, чтобы с помощью волшебства привлечь девушку к себе. Однако тот ничего не смог поделать. Это настолько поразило жреца, что он уверовал во Христа.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 октября
Каковы сегодня именины: Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.
Талисманом человека, рожденного 15 октября является родонит. Минерал, издавна известный человечеству. Его используют в архитектуре, в интерьере, ювелирном деле. Считается, что родонит помогает в лечении разных серьезных заболеваний.
В этот день родились:
- 1860 год — украинская писательница-переводчица София Тобилевич;
- 1863 год — украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова во времена Украинского Государства Гетмана Павла Скоропадского Петр Козлов;
- 1893 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР Андрей Долуд;
- 1960 год – украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель Евгений Комаровский.
Что нельзя делать в этот день
- Не следует злоупотреблять спиртными напитками.
- Лучше не пускать в дом бездомных животных и не гладить их.
- Больным людям запрещено выходить из дома.
- Не оставляйте без присмотра детей.
Народные приметы и традиции на 15 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: сильный ноябрь на скорейшее похолодание;
- холодный и дождливый день означает, что зима будет суровой;
- ветер дует с севера – будет морозная зима;
- с березы уже опали все листья — зима придет рано.
В народе 15 октября называли Киприанов день. Наши предки в этот день начинали сеять озимые культуры. А девушки собирались на посиделки и обсуждали свои секреты.
Погода на сегодня, 15 октября
Днем, 15 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем мелкий дождь, который должен утихнуть до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +14 днем и +7 ночью. Во Львове +17 днем и +7 ночью. В Харькове +10 днем и +5 ночью. В Одессе +14 днем и +10 ночью.
Памятные даты 15 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 октября:
- 1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;
- 1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем;
- 1815 год – начало ссылки императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике;
- 1840 год – прах Наполеона перевозят из о. Святой Елены в Королевство Франция;
- 1894 год — во Французской республике арестовывают Альфреда Дрейфуса, которого обвинили в шпионаже;
- 1964 год — проходит официальная церемония запуска нефтепровода "Дружба";
- 1981 год – основывают американскую группу Metallica;
- 1995 год – Саддам Хусейн побеждает с 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке;
- 2003 год — Китайская Народная Республика становится третьим государством после СССР и США, успешно отправившего человека в космос;
- 2005 год — в Киеве на Крещатике происходит масштабная драка между националистами и коммунистами.