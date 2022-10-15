15 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

15 октября 2022 – суббота. 236-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 77 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

15 октября — Всемирный день студента. В 2010 году это событие было внесено в официальный список ООН. Существует сразу две версии происхождения праздника. Первым поначалу это был день памяти 1200 студентов Пражского университета, погибших во время Второй мировой войны. По другой — праздник был создан в честь дня рождения известного государственного деятеля и ученого Авула Марайкайяра, который был президентом Индии с 2002 до 2007 года и поддерживал студенчество.

Также 15 октября – Международный день мытья рук (GlobalHandwashingDay). Весьма интересный и необычный праздник, начатый Генеральной ассамблеей ООН вместе с ВОЗ и Детским фондом ЮНИСЕФ 2008 года. Главная его цель – привлечь внимание детей и взрослых к важности мытья рук.

А еще 15 октября — Международный день белого тростника. Она является символом болезни слепотой. Начали его в США в 1969 году по инициативе Международной Федерации слепых.

15 октября — Международный день сельских женщин. Событие посвятили всем женщинам, труд которых имеет важное значение для сельских хозяйств. Идею создать столь необычный праздник впервые озвучили на IV Женской конференции ООН, которая проводилась в 1995 году в Пекине.

Также 15 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Праздник был создан указом президента Украины в 2008 году. Каждый год оно приходится на третью субботу октября.

А еще 15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Эта важнейшая дата была создана по инициативе ВОЗ в 1993 году. Также в октябре начинается Всемирный месяц борьбы с раком груди.

15 октября — День потерянного ребенка. Также эту дату называют Днем памяти по потерянному ребенку во время беременности или младенцу.

Какой сегодня, 15 октября, церковный праздник

15 октября – день памяти священномученика Киприана и мученицы Устины / Фото: commons.wikimedia.org

15 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Киприана и мученицы Устины. Он был язычником, родился в Антиохии. В раннем детстве его нечестивые родители отдали сына на служение языческим богам. После учебы его посвятили в жрецы. Когда он вернулся в родной город, его очень уважали все язычники. В том же городе жила девушка Устина – христианка. Когда ей предложил свое сердце юноша, она отказала, потому что хотела посвятить свою жизнь Богу. Юноша обратился к Киприану, чтобы с помощью волшебства привлечь девушку к себе. Однако тот ничего не смог поделать. Это настолько поразило жреца, что он уверовал во Христа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 октября

Каковы сегодня именины: Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.

Талисманом человека, рожденного 15 октября является родонит. Минерал, издавна известный человечеству. Его используют в архитектуре, в интерьере, ювелирном деле. Считается, что родонит помогает в лечении разных серьезных заболеваний.

В этот день родились:

1860 год — украинская писательница-переводчица София Тобилевич;

1863 год — украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова во времена Украинского Государства Гетмана Павла Скоропадского Петр Козлов;

1893 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР Андрей Долуд;

1960 год – украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель Евгений Комаровский.

Что нельзя делать в этот день

Не следует злоупотреблять спиртными напитками.

Лучше не пускать в дом бездомных животных и не гладить их.

Больным людям запрещено выходить из дома.

Не оставляйте без присмотра детей.

Народные приметы и традиции на 15 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: сильный ноябрь на скорейшее похолодание;

холодный и дождливый день означает, что зима будет суровой;

ветер дует с севера – будет морозная зима;

с березы уже опали все листья — зима придет рано.

В народе 15 октября называли Киприанов день. Наши предки в этот день начинали сеять озимые культуры. А девушки собирались на посиделки и обсуждали свои секреты.

Погода на сегодня, 15 октября

Днем, 15 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем мелкий дождь, который должен утихнуть до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +7 ночью. Во Львове +17 днем и +7 ночью. В Харькове +10 днем и +5 ночью. В Одессе +14 днем и +10 ночью.

Памятные даты 15 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 октября: