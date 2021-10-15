15 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот период обычно начинается сильный листопад.
Какой сегодня день
В пятницу, 15 октября, в мире отмечают Всемирный день студента, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости (солидарность со слепыми и инвалидами), Международный день мытья рук, Всемирный день борьбы с раком груди и День тигра.
В Чили в этот день празднуют День бабушки и дедушки, в Бразилии — День учителя, в Тунисе — День эвакуации, на Шри-Ланке — День озеленения, в Беларуси — День работников фармацевтической и микробиологической промышленности, в США — Национальный день грибов.
Памятные даты 15 октября
- 1815 — начинается ссылки императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике.
- 1840 — прах Наполеона перевезен с о. Святой Елены в Королевство Франция.
- 1926 — В Киеве открыт Русский драматический театр (ныне имени Леси Украинский)
- 1964 — состоялась официальная церемония запуска нефтепровода "Дружба".
- 1981 — основана американская группа Metallica.
- 1995 — Саддам Хусейн получает 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке.
Церковный праздник сегодня 15 октября
15 октября православная церковь отмечает память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста.
Киприан жил в Антиохии и с детства учился языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. Говорили, что он нашел большую силу и видел самого князя тьмы. В том же городе жила девушка Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришел в церковь и принял крещение.
В дальнейшем Киприан страстно проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены — просто стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же пошла в монастырь и стала там игуменьей. Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, который стоял в обороне, тоже объявил себя христианином и был казнен вместе с Киприаном и Иустиной.
Что нельзя делать в этот день
- В этот период обычно начинается сильный ноябрь. Крестьяне от 15 октября до 20 ноября сеяли на зиму свекла, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель. Поэтому не стоит бездельничать — нужно работать.
- Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели протяжные песни.
Приметы на 15 октября
Эта дата в старину считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем мужчины молились Киприану (Киприану), а женщине — Иустине.
Девушки на Киприана собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.
- Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
- Холодный ветер и ливень — к суровой зиме.
- Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.
- Снег выпал — через сорок дней наступит настоящая зима.
- Восточный или северный ветер — к холодной зиме.
Именины 15 октября
День ангела (именины) сегодня, 15 октября, празднуют: Александр, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.
Читайте также: