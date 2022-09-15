15 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

15 сентября 2022 года – четверг. 204-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 107 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

15 сентября — Международный день демократии. Праздник был создан осенью 2007 г. по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. Идея его установления пришла во время празднования двенадцатой годовщины 1-й международной конференции, посвященной новым и восстановленным демократиям.

Также 15 сентября — Всемирный день борьбы с лимфомами. Провели его в первый раз в 2004 году, а инициатором сотворения стала интернациональная организация Коалиция лимфомы. Главная цель дня – привлечь внимание общества к тем людям, которые получили этот диагноз, рассказать о болезни, ее симптомах и терапии.

А еще 15 сентября – День рождения Google. Именно 15 сентября 1997 года два студента (Лари Пейдж и Сергей Брин) подали заявку на регистрацию домена "google.com". Название, как рассказывали сами авторы, возникло случайно, когда один из них неверно воспроизвел на бумаге математический термин "googol". Сегодня – это самая популярная поисковая система, которой пользуются люди со всего мира.

15 сентября – День свободных денег (International Free Money Day). В этот день 2011 был проведен социальный эксперимент по инициативе исследователей из компании Post Growth Institute. Они хотели привлечь внимание населения и вовлечь его в обсуждение финансовой реформы. Дату выбрали не случайно – именно в этот день была годовщина банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings, основанного в 1850 году.

Также 15 сентября – День рождения Гринпис. Это самая известная экологическая организация мира, не имеющая отношения к власти или правительствам. Первым мероприятием Гринпис стало путешествие небольшой группы энтузиастов на судне из Ванкувера в 1971 году.

А еще 15 сентября — Международный день точки. Праздник был основан в 2009 году. А своим возникновением оно обязано книге "Точка", которую в 2003 году написал английский художник и писатель Питер Г. Рейнольдс.

15 сентября – День "Когда-нибудь" (Someday). До сих пор неизвестна история его возникновения, однако это совсем не мешает людям со всего мира делать "когда-нибудь" реальностью. Очень важно в этот день задуматься над своим будущим.

Также 15 сентября — Всемирный день афро. Он был введен по инициативе активистки Мишель де Леон, чтобы подчеркнуть и отметить натуральность прически афро для чернокожего сообщества и людей смешанной расы.

Какой сегодня, 15 сентября, церковный праздник

15 сентября – день памяти святого мученика Маманта / Фото: commons.wikimedia.org

15 сентября в церковном календаре – день памяти святого мученика Маманта. Родился он в Пафлагонии в богатой и знатной семье. Они исповедовали христианство и не смогли долго таить в себе эту веру. Тогда поступили на них доносу наместнику Александру, мучившему христиан. Привел он на суд отца Маманта – Теодота. И заставлял положить жертвы идолам. Но тот даже не хотел этого слышать. Жена его тогда была беременна. Теодот долго молился и просил Бога унести его жизнь. Так и вышло. А жена преждевременно родила сына – Маманта.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 сентября

Каковы сегодня именины: Виктор, Владимир, Богдан, Василий, Антон, Герман, Иван, Михаил, Леонид, Павел, Николай, Федор, Степан, Филипп, Федот, Ефим, Юлиан, Ксения, Серафима.

Талисманом человека, рожденного 15 сентября является янтарь. Этот камень был популярен даже среди греческих и египетских жрецов. А наши предки считали янтарь лучшим средством против лихорадки, оберегом от злых духов.

В этот день родились:

1877 год — украинская малярка, педагогиня Кульчицкая Елена;

1892 год – украинский музыкант, композитор, поэт Михаил Гайворонский;

1955 год – украинский исследователь и знаток боевых искусств Владимир Пилат;

1978 год – украинский актер театра и кино Анатолий Пашинин.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит идти на рынок – вас могут рассчитать.

Лучше не носить яркую одежду – вы можете привлечь к себе внимание злых сил.

Не ругайте и не оскорбляйте животных.

Народные приметы и традиции на 15 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ветра нет – осень будет теплой;

низко плывущие облака – к непогоде;

холодный и ясный день – до дождей;

на закате солнце красного цвета – будет мороз.

В народе 15 сентября называли Маманта. Этого святого считали покровителем овец и коз. Поэтому крестьяне старались тщательно убрать хлев, утеплить его перед будущими холодами.

Погода на сегодня, 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, в Киеве пасмурная погода, вся вторая половина дня – дождь. Во Львове облачно, ожидается дождь. В Харькове облачная погода, ночью будет идти дождь, который к утру закончится, а днем снова уйдет. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +14 ночью. В Харькове +18 днем и +11 ночью. В Одессе +26 днем и +19 ночью.

Памятные даты 15 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 сентября: