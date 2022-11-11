15 способов использования перекиси водорода в быту, о которых вы должны знать

Перекись водорода – это универсальный антисептик и дезинфектор, который наверняка есть в каждом доме. Чаще ее применяют для обработки небольших ран и царапин. При контакте с поврежденной поверхностью выделяется атомарный кислород, под влиянием которого гибнут все опасные бактерии. О других способах применения перекиси водорода и ее дезинфекционных свойствах — в материале ТСН.ua.
- Против простуды, для уничтожения вирусов нужно по три капли перекиси водорода закапать в каждое ухо. Этот же метод помогает избавиться от ушной серы.
- Используйте перекись водорода для борьбы с грибками и микробами, повреждающими фрукты и овощи. Перекись смешайте с водой один к одномуу, разбрызгайте смесь на плоды и хорошо промойте их. Если обработать таким образом продукты, то они будут храниться в холодильнике дольше обычного.
- Для уничтожения микробов в воздухе растворите перекись в воде – 0,5 л перекиси на 3,5 л воды и распыляйте в воздухе.
- Смесью из перекиси и воды в равных частях полощите рот в течение минуты, затем прополощите чистой водой. Это средство хорошо освежит дыхание и сделает зубы белыми.
- При насморке можно промывать заложенный нос раствором перекиси, один колпачок перекиси растворить в стакане воды.
- Чтобы удалить мозоли, их можно размочить в растворе из равных частей перекиси и теплой воды.
- Чтобы уничтожить бактерии на кухонных разделочных досках, нужно протереть перекисью доску, затем промыть холодной водой.
- Залейте перекись водорода в небольшую бутылку с пульверизатором и пользуйтесь им для чистки различных поверхностей на кухне.
- Чтобы отбелить белые вещи, добавьте стакан перекиси водорода в стиральный раствор.
- Смешайте 4 литра теплой воды с 0,5 стакана перекиси водорода и помойте этим средством пол.
- Перекись водорода хорошо справляется с грибком и плесенью. В пульверизатор налейте одну часть перекиси водорода и две части воды. Побрызгайте эту смесь на проблемное место, оставьте на 10 минут, затем протрите тряпкой.
- Пероксидом водорода можно мыть посуду. Пол стакана перекиси влейте в миску с водой, перемойте посуду – и ваши тарелки будут сиять чистотой.
- Используйте пероксид водорода для мытья туалета. Перекись смешайте с водой в пропорции один к одному, разбрызгайте смесь на внутреннюю поверхность унитаза и смойте водой.
- Зубную щетку окуните на 2 минуты в 3% раствор перекиси водорода, чтобы уничтожить бактерии, грибки и вирусы на щетинках. Затем хорошо ополосните водой.
- Положите кухонную губку минут на 10 в раствор перекиси и воды в равных частях. Затем прополощите и высушите до следующего использования.
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