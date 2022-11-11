15 способов использования перекиси водорода в быту, о которых вы должны знать

Перекись водорода – это универсальный антисептик и дезинфектор, который наверняка есть в каждом доме. Чаще ее применяют для обработки небольших ран и царапин. При контакте с поврежденной поверхностью выделяется атомарный кислород, под влиянием которого гибнут все опасные бактерии. О других способах применения перекиси водорода и ее дезинфекционных свойствах — в материале ТСН.ua.