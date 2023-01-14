15 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 15 января, в православном календаре день памяти святого Сильвестра. Родился он в Риме, в семье благочестивых христиан. Поэтому с ранних лет юноша воспитывался в любви к Господу и людям. Сильвестр бережно относился к нищим и больным. Правитель города долго пытался убедить юношу отказаться от веры во Христа. Однако тот не принял такое предложение. За это его подвергли пыткам. Однако все мучения он выдержал и предрек правителю скорую смерть.

Люди начали еще больше уважать святого Сильвестра за такой поступок. К нему приходили даже язычники, чтобы поговорить со святым. А после бесед часто обращались в христианство. Когда Сильвестру было 30 лет, он сначала стал священником, а затем даже епископом. Известен был как знаток Священного Писания. Неоднократно вступал в споры с язычниками и иудеями, а стал тем, кто крестил царя Константина. Римской Церковью правил Сильвестр в течение 20 лет и умер примерно в 335 году.

В народе 15 января в честь святого называют Сильвестров день.

Приметы 15 января

Народные приметы 15 января / Фото: Pexels

ярко светит луна – будет ясная погода, а туман означает снегопад;

рано заснули куры — быстро придут холода;

под крышу прячутся сороки – будут сильные снегопады;

очень рано начали петь петухи – будет оттепель.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не есть мясо птицы, иначе счастье может "улететь" из дома. По народным традициям готовил ужин 15 января только мужчина. К таким делам не подпускали женщин, чтобы домашние куры не заболели. Церковь также запрещает ругаться и ругаться.

Что можно делать завтра

Особое внимание уделяли домашней птице. Наши предки окуривали травами курятники. Верили, что так можно отпугнуть нечистую силу. Также кормили животных и чистили помещение. А хозяйки готовили карамельных "петухов", которыми угощали детей. Пытались в этот день помыть окна освященной водой. Конечно ее разбавляли обычной.

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