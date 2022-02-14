150 млн евро помощи и никаких обещаний о "Северном потоке-2": главные тезисы брифинга Зеленского и Шольца

Немецкий канцлер пообщался с президентом Украины в преддверии своего визита в Москву.
В понедельник, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц совершил свой первый официальный визит в Украину. В Киеве немецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а уже завтра 15 февраля он посетит Москву, где встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О результатах сегодняшней встречи Олаф Шольц и Владимир Зеленский рассказали на пресс-конференции.
ТСН.ua собрал главные тезисы из заявлений, озвученных лидерами двух стран перед журналистами.
О финансовой помощи
Канцлер Германии Шольц напомнил, что Берлин "поддерживает Украину много лет словом и делом", и сообщил о выделении Германией 150 миллионов евро помощи "по текущему несвязанному финансовому кредиту".
"Германия стоит бок о бок на вашей стороне. Моя страна поражена демократическим движением в вашей стране и поддерживает вас на европейском пути", — отметил он.
О переезде дипломатов
Президент Владимир Зеленский назвал переезд некоторых посольств на западную Украину "большой ошибкой".
"Большая ошибка, что некоторые посольства, но это их решение, переезжают на западную Украину. Потому что нет западной Украины, есть Украина — она цельная. Поэтому, не дай бог, если что-то произойдет, будет повсюду. Мы все одна страна...Но это их выбор", — подчеркнул украинский президент.
Также Зеленский заявил, что не владеет информацией о переезде немецких дипломатов из консульства в Днепре во Львов, слухи о котором появились в эти дни. В то же время он поблагодарил за поддержку и сотрудничество главу дипломатического представительства Анку Фельдгузен.
О "бегстве" украинских политиков
Президент Владимир Зеленский призвал нардепов и олигархов, выехавших из Украины из-за угрозы нового нападения РФ, в течение 24 часов вернуться в страну.
"Я думаю, что мы должны дать им сигнал — справедливый, прежде всего от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже вернулись в страну", — подчеркнул украинский президент. .
Также Зеленский опроверг сообщение об отъезде своей жены и детей за границу.
"Моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной - и это без пафоса. Я президент, моя жена не просто жена, она первая леди и должна показывать пример, как должны вести семью", — подчеркнул он.
Об Украине в НАТО
Президент Зеленский прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Он призвал "правильно понять" это заявление и обратить внимание на некоторые подробности.
"Думаю, сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немного намекают Украине, что можно "не рисковать", не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в Альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, никто уже этого не скрывает", — отметил президент.
В то же время, Зеленский призвал все стороны к откровенности и заверил, что Украина не свернет с евроинтеграционного пути, но "когда мы там [в НАТО] будем — никто не знает".
"Сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами, будет поддерживать наше государство. А может, действительно, вопрос "открытых дверей". Это для нас такая история, как мечта, сигнал — куда мы идем, а когда мы там будем — никто не знает. Не только Украина, но даже некоторые члены НАТО. Считаю, нам нужно двигаться тем путем, который мы избрали", — подчеркнул украинский президент.
О санкциях и "Северном потоке-2"
На брифинге Олаф Шольц дважды проигнорировал вопросы журналистов об отключении российского газопровода "Северный поток-2" в случае агрессии РФ.
"Мы интенсивно работаем над пакетом санкций против России. Мы в любой день готовы принять решение", – заявил федеральный канцлер, однако, какие конкретно ограничения против Кремля готова поддержать Германия, Шольц так и не назвал.
Не сказал ни слова глава немецкого правительства и о "Северном потоке-2".
В то же время президент Зеленский заявил, что лидеры имеют "некоторые разногласия в оценке" рисков, связанных с "Северным потоком-2", которым РФ намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Глава государства подчеркнул, что этот проект является "геополитическим оружием" и Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности.
О встрече с Путиным
Олаф Шольц сообщил, что на завтрашней встрече с Путиным объявит свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предупредит российского президента о серьезных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.
"Для Федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет серьезные политические, экономические и стратегические последствия для Российской Федерации. Об этом я завтра [15 февраля] подчеркну в Москве", — сказал Шольц.
Читайте также: