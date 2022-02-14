150 млн евро помощи и никаких обещаний о "Северном потоке-2": главные тезисы брифинга Зеленского и Шольца

Немецкий канцлер пообщался с президентом Украины в преддверии своего визита в Москву.

В понедельник, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц совершил свой первый официальный визит в Украину. В Киеве немецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а уже завтра 15 февраля он посетит Москву, где встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О результатах сегодняшней встречи Олаф Шольц и Владимир Зеленский рассказали на пресс-конференции.

ТСН.ua собрал главные тезисы из заявлений, озвученных лидерами двух стран перед журналистами.

О финансовой помощи

Канцлер Германии Шольц напомнил, что Берлин "поддерживает Украину много лет словом и делом", и сообщил о выделении Германией 150 миллионов евро помощи "по текущему несвязанному финансовому кредиту".

"Германия стоит бок о бок на вашей стороне. Моя страна поражена демократическим движением в вашей стране и поддерживает вас на европейском пути", — отметил он.

О переезде дипломатов

Президент Владимир Зеленский назвал переезд некоторых посольств на западную Украину "большой ошибкой".

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"Большая ошибка, что некоторые посольства, но это их решение, переезжают на западную Украину. Потому что нет западной Украины, есть Украина — она цельная. Поэтому, не дай бог, если что-то произойдет, будет повсюду. Мы все одна страна...Но это их выбор", — подчеркнул украинский президент.

Также Зеленский заявил, что не владеет информацией о переезде немецких дипломатов из консульства в Днепре во Львов, слухи о котором появились в эти дни. В то же время он поблагодарил за поддержку и сотрудничество главу дипломатического представительства Анку Фельдгузен.

О "бегстве" украинских политиков

Президент Владимир Зеленский призвал нардепов и олигархов, выехавших из Украины из-за угрозы нового нападения РФ, в течение 24 часов вернуться в страну.

"Я думаю, что мы должны дать им сигнал — справедливый, прежде всего от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже вернулись в страну", — подчеркнул украинский президент. .

Также Зеленский опроверг сообщение об отъезде своей жены и детей за границу.

"Моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной - и это без пафоса. Я президент, моя жена не просто жена, она первая леди и должна показывать пример, как должны вести семью", — подчеркнул он.

Об Украине в НАТО

Президент Зеленский прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Он призвал "правильно понять" это заявление и обратить внимание на некоторые подробности.

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"Думаю, сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немного намекают Украине, что можно "не рисковать", не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в Альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, никто уже этого не скрывает", — отметил президент.

В то же время, Зеленский призвал все стороны к откровенности и заверил, что Украина не свернет с евроинтеграционного пути, но "когда мы там [в НАТО] будем — никто не знает".

"Сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами, будет поддерживать наше государство. А может, действительно, вопрос "открытых дверей". Это для нас такая история, как мечта, сигнал — куда мы идем, а когда мы там будем — никто не знает. Не только Украина, но даже некоторые члены НАТО. Считаю, нам нужно двигаться тем путем, который мы избрали", — подчеркнул украинский президент.

О санкциях и "Северном потоке-2"

На брифинге Олаф Шольц дважды проигнорировал вопросы журналистов об отключении российского газопровода "Северный поток-2" в случае агрессии РФ.

"Мы интенсивно работаем над пакетом санкций против России. Мы в любой день готовы принять решение", – заявил федеральный канцлер, однако, какие конкретно ограничения против Кремля готова поддержать Германия, Шольц так и не назвал.

Не сказал ни слова глава немецкого правительства и о "Северном потоке-2".

В то же время президент Зеленский заявил, что лидеры имеют "некоторые разногласия в оценке" рисков, связанных с "Северным потоком-2", которым РФ намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Глава государства подчеркнул, что этот проект является "геополитическим оружием" и Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности.

О встрече с Путиным

Олаф Шольц сообщил, что на завтрашней встрече с Путиным объявит свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предупредит российского президента о серьезных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

"Для Федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет серьезные политические, экономические и стратегические последствия для Российской Федерации. Об этом я завтра [15 февраля] подчеркну в Москве", — сказал Шольц.

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