"Коррупцию нужно систематизировать и контролировать": в НАБУ раскрыли детали операции "Форрест Гамп" (видео)

Подробности дела «Форрест Гамп»

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Детективы НАБУ и прокуроры САП раскрыли масштабную коррупционную схему, связанную с делом «Мидас». Правоохранители раскрыли группу лиц, которые занимались отмыванием средств для внесения залога за одного из фигурантов производства.

Об этом говорится в расследовании НАБУ.

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По данным следствия, злоумышленники пытались легализовать 150 миллионов гривен наличными. Для этого деньги проводились через счета фиктивных предприятий и был привлечен государственный банк. Финансовые махинации стали возможны после того, как в начале июня организаторы сделки получили фактический контроль над АО «Сенс банк».

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В состав преступной группировки входили высокопоставленные должностные лица и влиятельные деятели: заместитель руководителя Офиса Президента Украины, бывший народный депутат, а также председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного банка. Деятельность группы полностью контролировалась организаторами, которые согласовывали каждый этап реализации схемы.

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К делу об отмывании денег для внесения залога одного из фигурантов расследования «Мидас» может быть причастна такая группа лиц:

заместитель руководителя Офиса Президента (вероятно, Ирина Мудрая)

экс-нардеп (по данным источников журналистов ZN.UA — Вадим Столар, который подтвердил визит детективов НАБУ).

экс-депутат Максим Микитась

должностные лица Министерства юстиции

представители «Сенс Банка»

В настоящее время в НАБУ не называли конкретных имен.

На опубликованных прослушкаъ заместитель руководителя ОПУ говорит:

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«Он говорит: „Ну да“. А я говорю: „Уже приходят?“ А он говорит, что на них выходили поочередно. Причем не вместе, а по очереди, и каждый в своей индивидуальной ипостаси. Давид и *** (председатель комитета ВРУ), чтобы взять, чтобы стать „крышей“ для „Сенс Банка“. Типа они не будут мочить „Смысл Банк“, а он должен будет им башлять. Давид пришел, потом этих, потом *** (председатель комитета ВРУ). Причем не вместе пришли, а порознь».

Также, вероятно, Ирина Мудрая сообщала по телефону о следующем:

«А звонит мне беженец наш израильский. Ну типа Тимур. Звонит *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ) и говорит: „Слушайте, *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ), возьми, пожалуйста, „Сенс Банк“. Потому что эти проходимцы відоят и им как бы нельзя. Они прибежали, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки. Возьми банк».

«Все, этот уже *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ) сказал общаться с *** (заместитель руководителя ОПУ), никаких Весёлых. „У нас, говорит, к вам задач нет. Мы задач ставить не будем, но если будет какая-то просьба, то, пожалуйста, с *** (заместитель руководителя ОПУ)“.

«Но эти сегодня, хоть к ране прикладывай, „Сенс Банк“. Просто бусинки! Они приползли как милые котята такие: „Ну возьмите нас, ну, пожалуйста“. Я говорю: „Я правильно понимаю, что ваш хозяин поговорил с *** *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ), чтобы взять над вами опеку?“ Они такие: „Ну да“. Кроме того, во время проведения расследования детективами НАБУ были зафиксированы факты вмешательства относительно внедрения подконтрольных людей в НАБУ и другие правоохранительные органы.

«Я вчера пришла к *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ), и говорю: „Мы наступаем на те самые грабли, что в прошлый раз. Мы не думаем и не готовим преемника Клименко. Ну, Клименко спит и надо, видит. Переизбрали? Ну такая-то информация есть. Этот человек беспринципный, он переступит через тебя и пойдет дальше.

«Если выиграет Клименко, он на 7 лет закрепится, и нам всем пи*да». Организаторы схемы также обсуждали вопросы внесения залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас».

Экс-нардеп: «Алло, ну давай бегом. Три по нашим компаниям, которые мы отвинтили. Где мы можем заплатить 200 миллионов по таким компаниям?»

Доверенное лицо нардепа: «Их положить сейчас сложно будет. Если бы они у нас были безналом, это одно. Мы не положим 400 тысяч от одного человека. Мы их даже не внесем»

Экс-нардеп: «Слушай, есть миллионов 100 безналом? Ну там за Германа привезли 200 миллионов. Сейчас думаем, как проплатить. Только это между нами, пожалуйста, никому сейчас об этом не говори. Нет Вадику, никому».

Также НАБУ зафиксировали, как фигуранты пытались повлиять на кадровые решения в НАБУ и других правоохранительных органах.

29 июня 2026 года один из фигурантов дела «Мидас» был освобожден под залог в размере 150 млн грн. А 19 августа 2026 года детективами НАБУ и прокурорами САП сообщено о подозрении участникам преступной организации, которые организовали и обеспечивали внесение этого залога из денег, полученных преступным путем.

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Действия участников преступления квалифицированы по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

НАБУ анонсировали следующую серию расследования, где, вероятно, Ирина Мудрая заявляла, что «коррупцию нужно систематизировать и контролировать», а не бороться с ней.

Журналист Михаил Ткач пишет, что пока украинцы ждут сложной зимы, Тимур Миндич передал государственный банк в управление Офиса Президента.

«Пока мы ждем „сложную зиму“ судя по пленкам НАБУ и САП друг президента Тимур Миндич передал государственный банк в управление Офиса Президента. Судя по пленкам забрать себе „под крышу“ банк хотели какой-то Давид и какой-то председатель парламентского комитета (точно не Данило Гетьманцев)».

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