159 боевых столкновений: враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22:00 30.09.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб Украины в сообщении в социальных сетях.

В настоящее время произошло 159 боевых столкновений. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Сегодня противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара с применением шести ракет, 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, 98 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе. Совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг шестнадцать раз атаковал неподалеку от Бурговатки, Старицы, Тихого и Волчанская. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. В настоящее время продолжаются семь боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 24 раза в районах Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор ведутся четыре боестолкновения, остальные – наши воины остановили.

На Северском направлении враг трижды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населённых пунктов Верхнекаменное и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Временного Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 17 атак противника вблизи Торецкого, Железного, Нелиповки и Щербиновки. Двенадцать атак отбиты, еще пять продолжаются. Ситуация контролируется.

Враг 34 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Новоторецкое и Николаевка. Противник несет значительные потери – по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 270 оккупантов, 120 из них – безвозвратно. Уничтожены три артсистемы и 11 единиц автомобильной техники окупантов, пять боевых бронированных машин и два разведывательных беспилотника, также повреждены пять единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машины и две артсистемы.

На Кураховском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Екатериновки. В настоящее время украинские воины отбили 17 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжается.

На данном направлении противник также понес значительные потери – обезврежено более 100 окупантов, 50 из которых – безвозвратно. Уничтожены четыре танка, восемь боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники и два разведывательных беспилотника, кроме того, одна единица автомобильной техники была повреждена.

На Времевском направлении наши войска отражали восемь атак противника вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы – шесть атак отбиты, еще две продолжаются.

В Ореховском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была предпринята агрессором в течение дня.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию в Курской области.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 425 отдельного штурмового батальона, 118-й отдельной которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике. Слава украинским воинам!

Также читайте РФ продвинулась на пути производства БПЛА: офицер Воздушных сил ВСУ рассказал о технологиях врага

Напомним, по данным Института изучения войны, недавно украинские войска продвинулись к западу и северо-западу от Веселого в Курской области и, вероятно, захватили северо-западную часть.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.