16 апреля — Воскресение Христово: можно ли спать в ночь перед праздником и другие традиции

16 апреля в Украине празднуют Воскресение Христово или Пасху. Что традиционно не делают на этот праздник? Можно ли спать в ночь на Пасху и делиться освященными продуктами питания с домашними животными — читайте в материале ТСН.ua.

О том, что можно и нельзя делать в канун Пасхи и в день светлого праздника, рассказал отец Олег Полянко, в прошлом настоятель храма святой равноапостольной великой княгини Ольги Украинской Православной Церкви.

Прежде всего, каждый верующий должен понимать, что Воскресение Христово — самый большой праздник, являющийся символом воскресения нашего Спасителя. Ему предшествует Страстная неделя, которая является самым строгим периодом поста в году. Эти дни обязательно проводят в покорности и раскаянии, поэтому каждый день в храмах проводятся богослужения, которые нужно посещать.

По словам отца Олега, хозяйки часто не успевают посетить церковь из-за большого количества домашних дел, которые появляются в канун праздника. Очень важно найти в своем плотном графике время, чтобы поклониться Иисусу Христу, а не только заботиться о земном. Господь не обращает внимания на то, сделал ли человек все домашние дела, для него важна только его душа. В крайнем случае в храм может пойти только один из родственников. Особенно важно сделать это в Страстный четверг (13 апреля 2023), чтобы зажечь свечу и помолиться о благополучии семьи.

Что нужно делать с освященными продуктами? После того, как еда была освящена в церкви, ее в корзинах уносят домой. Только после этого ею можно делиться с ближними, садиться за стол и есть еду. Сегодня верующие часто спрашивают, можно ли делиться освященными блюдами с домашними животными. По мнению отца Олега, делать так не стоит, ведь в этом нет духовного основания.

Нельзя класть в Пасхальную корзину спиртные напитки. Еще апостол Павел говорил, что не стоит упиваться вином, ведь в нем есть блуд. Освящать спиртное нет смысла, ведь церковь его полностью запрещает (кроме церковного красного вина, символизирующего кровь Христа). В Пасхальную корзину кладутся лишь некоторые продукты: спеченный собственноручно кулич (можно по одной на каждого члена семьи), колбасы, сыр, яйца. В общем это пища, которую верующие не употребляют во время Великого поста.

Можно ли спать в ночь на Пасху? В Пасхальную ночь во всех храмах совершают богослужения и с полуночи продолжается праздничная литургия в честь Воскресения Христа. Поэтому, если человек хорошо себя чувствует и здоров, нужно всю ночь молиться в церкви, не ложась спать.

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