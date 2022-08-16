16 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

16 августа 2022 – вторник. 174-й день войны России против Украины. 228-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

16 августа — День "Настоящая любовь навсегда". Романтический праздник, который, хоть и носит неофициальный характер, однако отличается популярностью во всем мире. Не забудьте приветствовать свою половинку и подарить ей теплые слова.

А еще 16 августа – Международный день "Помахайте в камеру наблюдения". Доподлинно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах был создан этот интересный праздник.

Также 16 августа – День мужской красоты. Еще одно название этого праздника – День ухода за собой для мужчин. Впервые праздник был создан в США в 2007 году. Инициатором выступила компания American Crew, которая производит и продает средства по уходу для мужчин.

16 августа — Всемирный день воздушных змеев. Это самые старые из известных летательных аппаратов. В течение тысячелетий их использовали люди, чтобы доставлять сообщения, задабривать богов, прогнозировать погоду и т.д.

16 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

16 августа – день памяти преподобных Исаака, Далмата и Фавста / Фото: pixabay.com

16 августа в церковном календаре – день памяти преподобных Исаака, Далмата и Фавста. Преподобный Далмат жил во время царствования императора Феодосия Великого. Он был военнослужащим, которого очень уважал сам правитель. Впоследствии он решил отбросить все светское, оставил жену и детей, взял с собой сына Фавста и отправился к святому Исааку недалеко от Константинополя. Там отца и сына постригли и стали они вести богоугодную жизнь. Когда Исаак почувствовал свою кончину, то назначил своим преемником Далмата.

Памятные даты 16 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 16 августа:

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1649 год — 50-тысячная армия Богдана Хмельницкого побеждает 60-тысячную армию Речи Посполитой короля Яна-Казимира под Зборовом;

1788 год — министр финансов Королевства Франции Л. де Бриен объявляет государство банкротом;

1804 год — в Булонском лесу проходит первое награждение орденом Почетного легиона;

1820 год — в Нежине на средства князя Александра Безбородько открывают Гимназию высших наук (ныне это Нежинский педагогический институт);

1914 год – главный украинский совет обнародует манифест к украинскому народу по поводу Первой мировой войны с призывом бороться за освобождение Украины;

1919 год — 11-я дивизия Группы Сечевых стрелков Романа Сушка Армии УНР и 21-я Збаражская бригада УГА Богуслава Шашкевича освобождают от большевиков Шепетовку;

1925 год — проходит премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1960 год — Кипр провозглашает независимость;

1960 год – основывают Международную академию астронавтики;

1962 год — Ринго Старр вливается в "Битлз" и заменяет предыдущего барабанщика — Пита Беста;

1972 год — в Торонто открывается Национальная выставка, на которой впервые для западного мира представили производители Китая;

1975 год — Питер Гебриэл покидает Genesis, харизматичного вокалиста заменяет барабанщик;

1985 год — Мадонна выходит замуж за актера Шона Пенна;

1995 год — большинство населения Бермудских островов на референдуме голосует против независимости и сохранения статуса британской колонии.

16 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 16 августа называли Антон-вихревой, Исаакий-малинник. В этот день часто дули сильные ветра. А также к середине августа созревали поздние сорта малины. В этот день начинали собирать ягоду и делать из нее консервацию.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 августа

Какие сегодня именины: Иван, Антон, Николай, Кузьма, Соломия.

16 августа родились:

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1931 год — украинский маляр, график Юрий Старостенко;

1933 год – украинский хоровой дирижер, композитор, педагог Анатолий Авдиевский;

1950 год – украинский скульптор, художник, который последние годы жизни провел в США, Василий Федорук;

1962 год – украинский прозаик, поэт, культуролог Юрий Издрык;

1978 год – украинская художница Адриана Галецкая.

Погода на 16 августа

16 августа в Киеве пасмурная погода, днем начнется дождь с грозой, который к вечеру сменится сильным дождем. Во Львове облачно, днем небольшой дождь, который к вечеру сменится дождем с грозой. В Харькове пасмурно, днем возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. В Одессе пасмурно, после обеда дождь с грозой, который к вечеру сменится мелким дождем.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +20 ночью. Во Львове +23 днем и +16 ночью. В Харькове +28 днем и +24 ночью. В Одессе +26 днем и +20 ночью.