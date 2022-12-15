16 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 16 декабря, в православном календаре день памяти Иоанна Молчальника. Происходил он из богатой семьи. Когда мальчику исполнилось всего 18 лет, его родители скончались. Иоанн сразу раздал половину своего наследия бедным, а вторую половину стал тратить на строительство храмов. Долгое время он служил даже в лавре Саввы Освященного. А также был епископом в армянской церкви от 482 до 491 года. Последние годы своей жизни провел в пещере, где жил отшельником. Прославился как целитель, ведь помогал исцелять болезни силой молитвы. Также читал мнения.
В народе в честь Иоанна Молчальника 16 декабря называли "Безмолвник".
Церковный праздник 16 декабря – день памяти пророка Софония
Его считают девятым из числа меньших пророков. Софоний, по преданию, родился в богатой семье. Жил примерно в 630 году до н.э. К сожалению, сохранилось очень мало сведений о его жизни и деятельности. После него только осталась "Книга пророчеств Софония", в которой пророк предсказал, что старый Иерусалим падет и на его городе вырастет новый. Также Софоний говорил об обращении язычников в христианство. Известно, что основные годы жизни пророка пришлись на период от 640 до 609 г. до н.э.
Приметы 16 декабря
- падает снег и земля талая – в следующем году будет плохой урожай;
- под окнами чирикают снегуры — скоро придет потепление;
- кошки спят у батарей – будут сильные морозы;
- кошки вылизывают кавычки и умываются – ждите потепления в ближайшие дни.
Что завтра нельзя делать
Церковь категорически запрещает в этот день орать или громко петь. Издавна верили, что нечистая сила может отнять голос у того, кто не послушает этого запрета. Также не стоит обижать других, ругаться, потому что можно весь следующий год провести в ссорах. От пустых обещаний лучше воздержаться, меньше рассказывайте о своей жизни чужим людям.
Что можно делать завтра, 16 декабря
На Иоанна Молчальника традиционно шли в церковь, просили святого о выздоровлении для себя и родных. В этот день важно очистить свои помыслы и осознать поступки. Очень важно весь вечер провести в молчании, это поможет привлечь талант.
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