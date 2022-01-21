16-летнему водителю, который в Луцке сбил на "зебре" 6 человек, могут объявить новое подозрение — СМИ

16-летнему водителю, который в Луцке сбил на "зебре" 6 человек, могут объявить новое подозрение — СМИ

Парню инкриминируют еще и другие преступления, пишут местные издания.

Против 16-летнего парня, который в Луцке на пешеходном переходе влетел в толпу людей и сбил 6 человек, вероятно откроют еще несколько дел и объявят новое подозрение.

Об этом сообщает Волынь Post со ссылкой на собственные источники.

"Еще до совершения страшной аварии на Соборности Дмитрий Р. устроил разбой – применил баллончик со слезоточивым газом и отобрал iPhone", — говорится в сообщении.

Также по данным издания, парню инкриминируют угон авто. Якобы бы отчим задержанного, на чьем автомобиле он и совершил ДТП, дал показания о том, что не давал юноше разрешения управлять его машиной. Так что такие действия парня правоохранители теперь расценивают как похищение.

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