16-летнему водителю, который в Луцке сбил на "зебре" 6 человек, могут объявить новое подозрение — СМИ

Парню инкриминируют еще и другие преступления, пишут местные издания.
Против 16-летнего парня, который в Луцке на пешеходном переходе влетел в толпу людей и сбил 6 человек, вероятно откроют еще несколько дел и объявят новое подозрение.
Об этом сообщает Волынь Post со ссылкой на собственные источники.
"Еще до совершения страшной аварии на Соборности Дмитрий Р. устроил разбой – применил баллончик со слезоточивым газом и отобрал iPhone", — говорится в сообщении.
Также по данным издания, парню инкриминируют угон авто. Якобы бы отчим задержанного, на чьем автомобиле он и совершил ДТП, дал показания о том, что не давал юноше разрешения управлять его машиной. Так что такие действия парня правоохранители теперь расценивают как похищение.
Напомним:
- в Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходным переходом.
- В результате столкновения пострадали 6 человек, одна из пострадавших женщина после более 20 дней в больнице скончался. У нее осталось двое маленьких детей.
- 16-летнего виновника ДТП, ездившего без прав на родительском автомобиле, задержали правоохранители.
- Как известно, 16-летний парень катался вместе с двумя друзьями, сидевшими в салоне авто. Нарушителям 15 и 16 лет, вместе в авто они носились по городу и свои развлечения снимали на видео.
- Суд отправил горе-водителя под круглосуточный домашний арест.