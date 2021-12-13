16-летний водитель на авто влетел в толпу пешеходов на "зебре": что известно о жутком ДТП в Луцке

16-летний водитель на авто влетел в толпу пешеходов на "зебре": что известно о жутком ДТП в Луцке

В результате столкновения пострадали 5 человек.

В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения пострадали 5 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.

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ТСН.ua собрал все, что известно об ужасном ДТП на данный момент.

Не тормозя, снес людей на "зебре"

ДТП произошло на проспекте Соборном в Луцке вблизи гипермаркета "Там-Там" вчера, 12 декабря, около 14:00. В толпу пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу, влетел автомобиль Renault Megane, который проехал на "красный". После чего автомобиль влетел в дерево и сбил дорожный знак.

В машине на момент аварии находились три человека. После столкновения они пытались скрыться с места ДТП, но их задержали очевидцы и передали правоохранителям.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Их всех госпитализировали в медучреждения города.

Что рассказывают очевидцы

Как сообщают очевидцы, пешеходы переходили дорогу на свой "зеленый" свет. Другие автомобили остановились, тогда как Renault Megane не остановился и просто "влетел" в толпу.

"Летел на бешеной скорости, на зеленый свет просто не реагировал на людей. На пешеходном очень много людей было. Я как раз успела дойти до разделительной полосы и передо мной просто люди разлетелись", — рассказала очевидица Ирина.

"Женщина с ребенком была передо мной. Он ехал и всех снес прямо перед моими глазами. Он потом начал убегать, там дальше его машину зажали. Вот номера его лежат, машина зеленого цвета. Он людей туда протащил, они летели в воздухе", – добавил еще один очевидец аварии Александр.

Кто находился за рулем

Как выяснилось, за рулем находился 16-летний местный житель и два его друга.

По предварительной информации, парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с друзьями. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Кормчий не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Кроме этого, побег от патрульных пассажиры снимали на видео и даже успевали публиковать в соцсетях", — написал Белошицкий.

Не увидев красный сигнал светофора, водитель въехал в переходящих дорогу людей.

Известно, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Их семьи на учете службы по делам детей не находятся.

16-летний водитель задержан

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Волынской области, полицейские задержали несовершеннолетнего вождя, совершившего резонансную аварию в Луцке. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По факту ДТП расследуется уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летний водитель помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет", — отметили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетний парень сел за руль.

Что известно о состоянии пострадавших

В результате столкновения пострадали 5 человек.

Бригады скорой доставили с места ДТП двух травмированных пешеходов в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу.

Так, в реанимационном отделении городской клинической больницы находится 39-летняя лучанка. У нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени.

Также в областной больнице находится 5-летний сын. Как сообщает "Конкурент", ребенок получает все необходимое излечение.

"Состояние средней тяжести, из реанимации ребенка переводят в нейрохирургию. Помощи не нужно, кровь сдавать также не нужно, ребенку предоставляют все необходимое лечение", – рассказал медицинский директор заведения Игорь Дородных.

Ребенка с места аварии в больницу доставили частным автомобилем в сопровождении полиции. Ее забрали еще до приезда скорой.

Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Напомним, что несовершеннолетний управлял машиной, которая накануне в Луцке сбила пять человек на пешеходном переходе. Перед столкновением машину преследовали патрульные.

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