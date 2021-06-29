16-летняя Мария умерла после изнасилования и отдыха в компании: ее 17-летней подруге объявили подозрение

16-летняя Мария умерла после изнасилования и отдыха в компании: ее 17-летней подруге объявили подозрение

Приятельница погибшей Марии стала третьим фигурантом дела.

В деле о смерти 16-летней Марии в селе Бреусовка Полтавской области объяви подозрение ее 17-летний подружке. Девушку подозревают в неоказании помощи Марии, которая находилась в опасном для жизни состоянии, что привело к ее смерти.

Подружка погибшей стала третьим фигурантом дела. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний на брифинге, пишут "Новости Полтавщины".

"25 июня девушке сообщили о подозрении относительно непредоставления помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшим смерть потерпевшей. Четвертому фигуранту мы не можем предъявить обвинение, поскольку он является несовершеннолетним. Но к нему будет решаться вопрос, по применению мер воспитательного характера. Это также привлечения к уголовной ответственности, но с учетом возраста лица, это несколько другой процессуальный характер", — сказал главный прокурор области.

Во время следствия правоохранители допросили 52 человека и провели два обыска. По состоянию на 29 июня прокуратура назначила 30 экспертиз по делу Марии, половина из которых уже выполнены.

Остальные планируют завершить в середине июля и передать дело в суд.

Напомним, 30 апреля 16-летнюю Марию нашел тракторист на обочине местной дороги возле села Бреусовка. Девушка была изнасилованной и мертвой. Накануне она отдыхала в компании четырех знакомых: двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего парня.

В деле об изнасиловании взяли под стражу 15-летнего парня, еще один 20-летнего члена компании поместили под домашний арест по подозрению в подстрекательстве к сексуальному насилию и непредоставлении девушке жизненно необходимой помощи.

Правоохранители выяснили, что уже мертвую девушку отвезли за село и там бросили. На ее теле местные жители обнаружили синяки и травмы. В официальном заключении судебно-медицинского эксперта указано, что девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. А вот телесные повреждения девушки, в полиции говорится, не связанные с причиной ее смерти.

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