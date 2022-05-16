16 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

16 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

16 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

16 мая 2022 – понедельник. 82-й день войны России против Украины. 136-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

16 мая — Международный день коучинга. Инициатива введения этого события идет от сертифицированного мастер-коуча из США Джерри Удельсона. Главная цель дня – донести особое значение этой профессии как средства профессионального и личностного развития.

А еще 16 мая — Международный день мирного сосуществования. Начало событие ООН, произошло это в декабре 2017 года. Главная цель события – активно вовлекать общество в единство, солидарность, мир и терпимость, а также достичь гармонии путем отказа от военного разрешения конфликтных ситуаций.

Также 16 мая — Международный день осведомленности о целиакии. Событие было начато Европейской ассоциацией больных целиакией. Это заболевание кишечника, возникающее вследствие повреждения ворсинок тонкой кишки из-за употребления глютеносодержащих продуктов. Глютен содержится в частности в зерновых продуктах.

16 мая — Международный день света. Событие было установлено ЮНЕСКО 14 ноября 2017, Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1960 была проведена первая удачная работа лазера Теодора Маймана.

А еще 16 мая – День биографов. Дату празднования выбрали в честь встречи Сэмюэла Джонсона, который был лексикологом и критиком, с писателем Джеймсом Босуэллом, позже написавшим легендарную биографию Джонсона.

Также 16 мая – День ношения фиолетового цвета в знак мира. Это шутливое событие, ведь его цель – показать возможным пришельцам из космоса, что люди – мирные существа.

16 мая – День морской обезьяны. Морская обезьяна – существо, которое относят к ракообразным, она внешне немного напоминает креветку. Имеет достаточно крохотные размеры – до 5 мм. Но морская обезьяна – важная часть экосистемы.

16 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

16 мая – день памяти преподобного Теодосия Печерского / Фото: commons.wikimedia.org

16 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Теодосия Печерского. Христианский святой. Родился в Василе (ныне Васильков, Киевская область) около 1036 года. Является одним из основателей монашества в Киевской Руси. Считается выдающимся церковным и политическим деятелем второй половины XI века.

Памятные даты 16 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 16 мая:

1648 год — под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого наносит поражение польскому войску Стефана Потоцкого;

1836 год — Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм;

1920 год — Жанна д'Арк была канонизирована римской католической церковью;

1929 год — в США проходит первая церемония вручения "Оскаров";

1966 год — в Китае объявляют начало "культурной революции";

1975 год — японка Табеи Дзюнко становится первой женщиной, покорившей Эверест;

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе "Евровидение" 2004;

2008 год — Украина становится 152-м членом Всемирной торговой организации.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 мая

Какие сегодня именины: Андрей, Тимофей, Мавра.

16 мая родились:

1817 год – украинский историк, поэт-романтик, мыслитель, общественный деятель Николай Костомаров;

1856 год – украинский этнограф и фольклорист Николай Колцуняк;

1895 год – украинский писатель, поэт, переводчик Тодось Осьмачка;

1936 год – украинский художник, график, иллюстратор Николай Грох;

1968 год – украинский писатель Тарас Прохасько.

Погода на 16 мая

16 мая в Киеве с утра ясно, но днем небо затянется облаками, без осадков. Во Львове ясно до обеда, без осадков. В Харькове погода будет держаться до вечера, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +10 ночью. Во Львове +21 день и +6 ночью. В Харькове +18 днем и +9 ночью. В Одессе +23 днем и +13 ночью.