16 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 16 мая, в православном календаре день памяти мучеников Тимофея и Мавры. Жили они в III веке, были мужем и женой, исповедовали христианство. Во владениях Тимофея было немало священных книг, потому что он был чтецом в городе Вифаида. Однажды донесли гонители христиан правителю Ариану об этом. И потребовал тот, чтобы Тимофей отдал ему все книги, а сам отрекся от веры.

Отказался Тимофей, тогда привели его жену Мавру, чтобы она его уговорила. Но она громко сказала, что тоже исповедует христианство. Мучеников долго мучили, а затем распяли на крестах лицом друг к другу.

Церковный праздник 16 мая – день памяти Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы

Икону эту считают одной из самых древних. Дала ее грекам сама Дева Мария, когда они были избраны для строительства храма в Киеве. Появилась Богородица грекам 1073 г. в Константинополе, приказав возвести новую святыню. Расположена икона Успения Пресвятой Богородицы над главными вратами в лавру. Ее спускают для паломников между ранней и поздней обедней.

Приметы 16 мая

Народные приметы 16 мая / Фото: Pexels

Распустился дуб – будет сухим лето.

Уже поют соловьи — ждите богатого цветения растений.

Цветы на черемухе до жаркого лета.

Что завтра нельзя делать

Будьте максимально осторожны с молоком в эту дату, если пролить хотя бы каплю, в дом могут прийти злые люди, которые принесут беду. Сажать растения на огороде 16 мая могут только женщины, мужчинам работать в земле запрещено. Не впадайте в уныние, потому что это состояние будет у вас до 40 дней.

Что можно делать завтра

В народном календаре 16 мая называют Мавра Рассадница, потому что именно в этот день начинали пересаживать рассаду капусты и других овощей в землю. В этот день женщины не ели хлеба, чтобы куры не поклевали капусту. После высадки рассаду обязательно кропили освященной водой от вредителей.

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