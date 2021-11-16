16 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По народным приметам в этот день лучше избегать ссор.

Какой сегодня день

Во вторник, 16 ноября, в мире отмечают Всемирный День пуговиц, Международный день толерантности, Международный день борьбы с анорексией.

В Украине в этот день празднуют День работников радио, телевидения и связи, в Эстонии – Декларация суверенитета Эстонии, в Исландии – День исландского языка, в Северной Корее – День матери, на Кубе – День святого Кристобаля, в Португалии – Национальный день моря.

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Памятные даты 16 ноября

1848 — В Лондоне дал последний концерт Фридерик Шопен.

1917 — в бывшем ханском дворце в Бахчисарае открыт Национальный музей.

1918 — Королевство Венгрия, до этого являвшаяся частью Австро-Венгерской Империи, провозглашено республикой.

1924 — начала вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио.

1933 — установлены дипломатические отношения между СССР и США.

1945 — в Лондоне основан ЮНЕСКО.

2010 — помолвка принца Уильяма и Кейт.

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Церковный праздник сегодня 16 ноября

16 ноября православная церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха.

По преданию, Анна была обручена византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. Около 1086 года Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь. Его первой настоятельницей стала Анна. Настоятельница приложила много сил к благоустройству обители, открыла в монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам. Анна Всеволодовна участвовала в делах государства. К примеру, после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться.

Не стоит выходить из дома без особой нужды и желательно избегать людных мест.

Нельзя отказывать человеку, если он постучал вам домой, но затем перекрестите порог и входную дверь.

Приметы на 16 ноября

В старину в этот день внимательно наблюдали за погодой, учитывая приметы. "Анна без снега — не жди хлеба", — говорили в народе, предвидя будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: "Анна холодная — осень голодная". Если в этот день жарко, то зима будет очень холодной. Приближение сильного холода предвещали низко плывущие облака.

Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплая и без существенных перепадов температур.

Мыши начали рыть норы – будет стужа.

Крот роет нору на северной стороне – будет оттепель на западной – сырая погода, на южной – холода, на восточной – всю зиму будет тепло и сухо.

Горят в печи ярко и с треском дрова, будет мороз, а если они плохо разгораются – быть теплым.

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Именины 16 ноября

День ангела (именины) сегодня, 16 ноября, празднуют: Александр, Богдан, Василий, Владимир, Анна, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.

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