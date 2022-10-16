16 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

16 октября 2022 – воскресенье. 237-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 76 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
16 октября — День работников пищевой промышленности. Ежегодно праздник выпадает на третье воскресенье октября. Его ввели в 1966 году, а позже утвердили указом президента Украины в 1995 году.
Также 16 октября – Международный день ремонта (International Repair Day). Впервые праздник был проведен организацией Open Repair Alliance в 2017 году. Тогда его главной целью была пропаганда ценности и значимости ремонта.
А еще 16 октября — Всемирный день хлеба. Праздник был создан по инициативе Международного объединения пекарей и кондитеров 2006 года. Многие народы считают мучное изделие главным блюдом на столе. Первый хлеб был создан более 5 тысяч лет назад и он совсем не походил на современный. Египтяне готовили хлеб из зерен злаков и каши.
16 октября — Всемирный день здорового питания. Празднуется в 50 странах мира. Главная цель – повысить информированность населения о необходимости правильной организации здорового питания.
Также 16 октября – Всемирный день позвоночника (World Spine Day). Праздник был создан в 2008 году по инициативе Всемирной федерации хиропрактики. Важно помнить, что позвоночник – наиболее важная структура тела, выполняющая опорную, защитную и двигательную функции.
А еще 16 октября – День бездомной кошки. Главная цель – напомнить людям о любви к животным, а также призвать их к более ответственному и гуманному отношению к кошкам.
16 октября – День аллерголога. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился врач-педиатр Клеменс Фон Пирке, введший термин "аллергия" 1906 года.
Также 16 октября – День руководителя (шефа или босса). Традиция праздновать этот праздник появилась в американском городе Дирфилд (штат Иллинойс). Его впервые организовала Патриция Хароски в 1958 году, занимавшая в то время должность секретаря в фирме своего отца. Она решила отпраздновать его день рождения на работе (16 октября) по-особому.
А еще 16 октября — Всемирный день продовольствия. В этот день 1945 года Генеральной Ассамблеей ООН была учреждена Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Ее главная задача – избавление мира от голода путем освещения основных проблем сельского хозяйства.
16 октября – Всемирный день анестезиолога. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1846 в Бостоне (США) во время операции хирург и дантист Томас Мортон впервые использовал анестезию — ингаляцию диэтилового эфира.
Какой сегодня, 16 октября, церковный праздник
16 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Дионисия Ареопагита. Он был учеником апостола Павла и первым епископом в Афинах. Около 96 года погиб в Галлии в результате преследований, которые тогда вел против христиан правитель Домициан.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 октября
Какие сегодня именины: Денис.
Талисманом человека, рожденного 16 октября, является горный хрусталь. Очаровательные кристаллы, привлекающие своим ослепительным блеском. Он известен человечеству уже давно и всегда был окружен аурой загадочности. Считалось, что талисманы из горного хрусталя помогают вовлечь в свою жизнь радость и любовь.
В этот день родились:
- 1837 год – украинский писатель, фольклорист и этнограф Александр Митрак;
- 1918 год – украинский поэт Александр Пидсуха.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя жаловаться на свою жизнь и ссориться.
- Не стоит отпускать детей на улицу без присмотра взрослых.
- Запрещено орать на старших родственников.
Народные приметы и традиции на 16 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: на сосне много рыжих игл – на следующей неделе будет много грибов;
- из винограда опали все ягоды — зима будет затяжной и холодной;
- норы кротов широкие и большие – осень будет теплой.
В народе 16 октября называли Денисов день. Наши предки в этот день боялись сглаза, а также лихорадки, ведь верили, что они бушуют долгола. Поэтому одевались всегда по погоде.
Погода на сегодня, 16 октября
Сегодня, 16 октября, в Киеве ясно до вечера, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +14 днем и +5 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +11 днем и +3 ночью. В Одессе +15 днем и +7 ночью.
Памятные даты 16 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 16 октября:
- 1596 год — начинается Берестейский церковный собор (по новому стилю);
- 1793 год — казнят Марию-Антуанетту "вдову Капет", королеву Франции, жену Людовика XVI и мать Людовика XVII;
- 1813 год — начинается "Битва народов";
- 1918 год — на съезде Свободного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избирают атаманом Свободного казачества генерала Павла Скоропадского;
- 1964 год — Китайская Народная Республика проводит первое испытание ядерного оружия;
- 1978 год — Иоанн Павел II (до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла) становится 264-м Папой римским и первым неитальянцем на папском престоле от 1523 года;
- 1987 год — во Львове создают Общество Льва;
- 2005 год — в Сан Луисе (Аргентина) завершается Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ.