16 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

16 октября 2022 – воскресенье. 237-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 76 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

16 октября — День работников пищевой промышленности. Ежегодно праздник выпадает на третье воскресенье октября. Его ввели в 1966 году, а позже утвердили указом президента Украины в 1995 году.

Также 16 октября – Международный день ремонта (International Repair Day). Впервые праздник был проведен организацией Open Repair Alliance в 2017 году. Тогда его главной целью была пропаганда ценности и значимости ремонта.

А еще 16 октября — Всемирный день хлеба. Праздник был создан по инициативе Международного объединения пекарей и кондитеров 2006 года. Многие народы считают мучное изделие главным блюдом на столе. Первый хлеб был создан более 5 тысяч лет назад и он совсем не походил на современный. Египтяне готовили хлеб из зерен злаков и каши.

16 октября — Всемирный день здорового питания. Празднуется в 50 странах мира. Главная цель – повысить информированность населения о необходимости правильной организации здорового питания.

Также 16 октября – Всемирный день позвоночника (World Spine Day). Праздник был создан в 2008 году по инициативе Всемирной федерации хиропрактики. Важно помнить, что позвоночник – наиболее важная структура тела, выполняющая опорную, защитную и двигательную функции.

А еще 16 октября – День бездомной кошки. Главная цель – напомнить людям о любви к животным, а также призвать их к более ответственному и гуманному отношению к кошкам.

16 октября – День аллерголога. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился врач-педиатр Клеменс Фон Пирке, введший термин "аллергия" 1906 года.

Также 16 октября – День руководителя (шефа или босса). Традиция праздновать этот праздник появилась в американском городе Дирфилд (штат Иллинойс). Его впервые организовала Патриция Хароски в 1958 году, занимавшая в то время должность секретаря в фирме своего отца. Она решила отпраздновать его день рождения на работе (16 октября) по-особому.

А еще 16 октября — Всемирный день продовольствия. В этот день 1945 года Генеральной Ассамблеей ООН была учреждена Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Ее главная задача – избавление мира от голода путем освещения основных проблем сельского хозяйства.

16 октября – Всемирный день анестезиолога. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1846 в Бостоне (США) во время операции хирург и дантист Томас Мортон впервые использовал анестезию — ингаляцию диэтилового эфира.

Какой сегодня, 16 октября, церковный праздник

16 октября – день памяти священномученика Дионисия Ареопагита / Фото: commons.wikimedia.org

16 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Дионисия Ареопагита. Он был учеником апостола Павла и первым епископом в Афинах. Около 96 года погиб в Галлии в результате преследований, которые тогда вел против христиан правитель Домициан.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 октября

Какие сегодня именины: Денис.

Талисманом человека, рожденного 16 октября, является горный хрусталь. Очаровательные кристаллы, привлекающие своим ослепительным блеском. Он известен человечеству уже давно и всегда был окружен аурой загадочности. Считалось, что талисманы из горного хрусталя помогают вовлечь в свою жизнь радость и любовь.

В этот день родились:

1837 год – украинский писатель, фольклорист и этнограф Александр Митрак;

1918 год – украинский поэт Александр Пидсуха.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя жаловаться на свою жизнь и ссориться.

Не стоит отпускать детей на улицу без присмотра взрослых.

Запрещено орать на старших родственников.

Народные приметы и традиции на 16 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: на сосне много рыжих игл – на следующей неделе будет много грибов;

из винограда опали все ягоды — зима будет затяжной и холодной;

норы кротов широкие и большие – осень будет теплой.

В народе 16 октября называли Денисов день. Наши предки в этот день боялись сглаза, а также лихорадки, ведь верили, что они бушуют долгола. Поэтому одевались всегда по погоде.

Погода на сегодня, 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Киеве ясно до вечера, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +5 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +11 днем и +3 ночью. В Одессе +15 днем и +7 ночью.

Памятные даты 16 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 октября: