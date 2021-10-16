16 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе верили, что 16 октября на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые слоняются миром и поражают людей.

Какой сегодня день

В субботу, 16 октября, в мире отмечают Всемирный день здорового питания, Всемирный день позвоночника, Международный день продовольствия, Всемирный день анестезиолога и День аллерголога.

Во Франции в этот день празднуют День чтения, в США — День Босса, в Боливии — День инженера, в Болгарии — День ВВС, в Чили — День учителя, в Польше — День папы Иоанна Павла II, в Армении — День прессы, во Франции — день чтения, в США — Национальный день ликера.

Национальный день ликера в США / Pexels

Памятные даты 16 октября

1793 — Казнь Марии-Антуанетты "вдовы Капет", королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII.

1853 — Началась Крымская война (1853-1856) между Российской империей и коалицией Великобритании, Французской империи, Османской империи, Сардинского королевства за господство над Восточным Средиземноморьем.

1918 — на съезде Вольного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани выбрали атаманом Вольного казачества генерала Павла Скоропадского. В этот же день он издал указ о возрождении казачества, в которое было записано около 150 000 семей.

1964 — Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия.

1987 — Во Львове создано Общество Льва.

Церковный праздник сегодня 16 октября

16 октября православная церковь чтит память святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в 1 веке. Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. В 95 году папа Климент отправил святителя в Галлию проповедовать христианство. Через год Дионисий погиб от рук язычников. Святому приписывают несколько произведений, которые стали известны в 5 веке под названием "Ареопагитики". Считается, что они оказали большое влияние на развитие христианской философии.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день советуют беречься от сглаза, опасаться шабаша нечистой силы.

С этого дня ходят по земле осенние лихорадки, шатаются по белу свету, мучаются сами и людей мучают. Стоит беречься от болезни.

Приметы на 16 октября

В народе верили, что 16 октября на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые слоняются миром и поражают людей. Впрочем, есть рациональное объяснение, согласно которому нестабильная погода часто приводила к простудным заболеваниям. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора — ее всегда старались носить с собой. В доме же также обычно пытались на всякий случай держать осиновое полено. Если 16 октября болела голова, то на полено ложились и отдыхали некоторое время. Использовали лук, чеснок, редьку и соль, которые, считалось, отпугивают нечисть. Крестьяне 16 октября опасались сглаза и читали большое количество заговоров от нечистой силы, осенней лихорадки.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите непогоды.

Если мыши роют норы на южную сторону — зима будет холодной.

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Именины 16 октября

День ангела (именины) сегодня, 16 октября, празднуют: Денис, Иван, Павел, Петр.

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