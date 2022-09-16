16 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

16 сентября 2022 года – пятница. 205-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 106 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

16 сентября – Международный день вина "Гренаш". Каждый год приходится на третью пятницу сентября. Праздник был создан в 2010 во время симпозиума виноделов, на котором выбрали лучший сорт винограда. Им стал именно Гренаш.

Также 16 сентября – начинается Европейская неделя мобильности. Традицию празднования начал в 1994 году политолог Эрик Бриттон. Главная цель – уменьшить объемы использования горючего.

А еще 16 сентября — День рождения Джульетты. Именно 16 сентября 1284 года в городе Верона, по произведению Уильяма Шекспира, родилась Джульетта Капулетти. Местные жители в этот день устраивают празднование и карнавалы в ее честь.

16 сентября — Международный день защиты озонового слоя. Главная цель – привлечь внимание человечества к проблеме разрушения озонового слоя и найти пути его решения.

Какой сегодня, 16 сентября, церковный праздник

16 сентября – день памяти священномученика Антима / Фото: pixabay.com

16 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Антима. Он был епископом Никодимии. Престол занял в 293 году. Был чрезвычайно благочестивым и вел свою паству в христианскую веру, помогал тем, кто шел на смерть ради Иисуса Христа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 сентября

Каковы сегодня именины: Пётр, Зинон, Евфримий.

Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. Это непрозрачный камень с матовым блеском. Издавна верили, что яшма – камень здоровья. Она помогает поддерживать жизненный тонус.

В этот день родились:

1909 год — украинский график, живописец и искусствовед Кейван Иван Николаевич;

1947 год – украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик Валерий Марченко;

1981 год — украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Белоущенко;

1981 год — украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр Людмила Павленко.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя переедать, потому что мученики перед казнью всегда голодали.

Не стоит носить грязную одежду и спать в грязной кровати.

Запрещено начинать новые отношения и играть свадьбу.

Не смотрите долго в зеркало, потому что навлечете беду.

Народные приметы и традиции на 16 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: во второй половине дня идет дождь – скоро будет ухудшение погоды;

муравьи построили высокие муравейники – зима будет холодной;

теплый дождь – поздняя зима;

на ели и сосне много шишек – ждите теплую зиму.

В народе 16 сентября называли Домнин день. Наши предки в этот день убирали в доме: выбивали ковры, стирали, подметали. Считалось, что счастье придет в чистый дом.

Погода на сегодня, 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, с утра до полудня будет дождь, вечером дождь начнется снова. В Харькове пасмурно, днем слабый дождь, который должен закончиться к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +15 ночью. Во Львове +17 днем и +14 ночью. В Харькове +20 днем и +14 ночью. В Одессе +25 днем и +19 ночью.

Памятные даты 16 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 сентября: