16 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

16 сентября 2022 года – пятница. 205-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 106 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
16 сентября – Международный день вина "Гренаш". Каждый год приходится на третью пятницу сентября. Праздник был создан в 2010 во время симпозиума виноделов, на котором выбрали лучший сорт винограда. Им стал именно Гренаш.
Также 16 сентября – начинается Европейская неделя мобильности. Традицию празднования начал в 1994 году политолог Эрик Бриттон. Главная цель – уменьшить объемы использования горючего.
А еще 16 сентября — День рождения Джульетты. Именно 16 сентября 1284 года в городе Верона, по произведению Уильяма Шекспира, родилась Джульетта Капулетти. Местные жители в этот день устраивают празднование и карнавалы в ее честь.
16 сентября — Международный день защиты озонового слоя. Главная цель – привлечь внимание человечества к проблеме разрушения озонового слоя и найти пути его решения.
Какой сегодня, 16 сентября, церковный праздник
16 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Антима. Он был епископом Никодимии. Престол занял в 293 году. Был чрезвычайно благочестивым и вел свою паству в христианскую веру, помогал тем, кто шел на смерть ради Иисуса Христа.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 сентября
Каковы сегодня именины: Пётр, Зинон, Евфримий.
Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. Это непрозрачный камень с матовым блеском. Издавна верили, что яшма – камень здоровья. Она помогает поддерживать жизненный тонус.
В этот день родились:
- 1909 год — украинский график, живописец и искусствовед Кейван Иван Николаевич;
- 1947 год – украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик Валерий Марченко;
- 1981 год — украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Белоущенко;
- 1981 год — украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр Людмила Павленко.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя переедать, потому что мученики перед казнью всегда голодали.
- Не стоит носить грязную одежду и спать в грязной кровати.
- Запрещено начинать новые отношения и играть свадьбу.
- Не смотрите долго в зеркало, потому что навлечете беду.
Народные приметы и традиции на 16 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: во второй половине дня идет дождь – скоро будет ухудшение погоды;
- муравьи построили высокие муравейники – зима будет холодной;
- теплый дождь – поздняя зима;
- на ели и сосне много шишек – ждите теплую зиму.
В народе 16 сентября называли Домнин день. Наши предки в этот день убирали в доме: выбивали ковры, стирали, подметали. Считалось, что счастье придет в чистый дом.
Погода на сегодня, 16 сентября
Сегодня, 16 сентября, в Киеве будет облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, с утра до полудня будет дождь, вечером дождь начнется снова. В Харькове пасмурно, днем слабый дождь, который должен закончиться к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +19 днем и +15 ночью. Во Львове +17 днем и +14 ночью. В Харькове +20 днем и +14 ночью. В Одессе +25 днем и +19 ночью.
Памятные даты 16 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 16 сентября:
- 1408 год — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии;
- 1651 год — в Белой Церкви вспыхивает восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой;
- 1658 год — гетман Украины Иван Выговский заключает с Речью Посполитой Гадячский договор;
- 1810 год — Мексика провозглашает независимость от Испании и начинает войну за независимость;
- 1859 год – британский исследователь Дэвид Ливингстон открывает озеро Ньяса (Африка);
- 1899 год – в Западной Украине создают Национально-демократическую партию;
- 1908 год — Уильям Дюрант основывает компанию General Motors;
- 1914 год — 2500 сечевых стрелков украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягают на верность борьбе за освобождение Украины;
- 1963 год – к новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур;
- 1975 год — Папуа Новая Гвинея провозглашает независимость от Австралии;
- 1979 год — на восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" совершают подземный ядерный взрыв;
- 1987 год – подписывают Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли;
- 2000 год – день памяти (исчезновения) журналиста Георгия Гонгадзе;
- 2002 год — начинается активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!".