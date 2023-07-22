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161 взрыв: Россия продолжает обстреливать Сумщину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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161 взрыв: Россия продолжает обстреливать Сумщину

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины на 21 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья. Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская громады.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

  • Новослободская громада: совершен артобстрел (4 взрыва).
  • Середино-будская громада: зафиксировано 5 взрывов АГС.
  • Эсманская громада: были артобстрелы (12 взрывов) и обстрел из АГС (5 взрывов). Также с вражеского вертолета осуществлен пуск 2-х неуправляемых ракет типа НАР (2 взрыва). Кроме того, был обстрел из миномета (31 взрыв).
  • Краснопольская громада: 43 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Белопольская громада: совершены минометные обстрелы (22 взрыва).
  • Шалыгинская громада: был обстрел из АГС (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксировано 30 взрывов из минометов и обстрел из СПГ-9 (2 взрыва).
  • Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день. На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен — для всех других лиц.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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