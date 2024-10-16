164 боевых столкновений: самое горячее — на Покровском и Кураховском направлениях

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 15.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли 42 авиаудара по территории Украины, сбросив 84 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, было задействовано 644 дрона-камикадзе и совершено более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы. В то же время вражеская авиация атаковала населенный пункт Малые Проходы управляемыми бомбами.

Купянское направление. Враг проводил наступательные действия возле Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Девятнадцать боев завершено, семь – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

Краматорское направление: враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидового и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отбили 24 атаки, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении враг также предпринял 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукуриного, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки. Тридцать два боевых столкновения завершено, еще два – до сих пор.

На Времивском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Раздольного и Богоявления.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток окупантов атаковать наши позиции.

В других направлениях — без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты и 15-го отдельного горно-штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава украинским защитникам и защитницам!" в сообщении.

Также читайте Федоров о ситуации в Запорожском направлении: угроза продвижения есть всегда

Ранее Иван Ступак рассказал, существует ли угроза наступления на юге.

Читайте ведущие новости дня: