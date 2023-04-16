17 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Иосифа. Родился он в Палестине в благочестивой семье. Интересовался духовной жизнью с ранних лет, был смиренным и добрым. В 17 лет решил поступить в монастырь, где постоянно молился и носил старую одежду. За это благочестие скоро стал пресвитером.

Когда начались гонения на христиан, Иосиф ходил от города к городу, боролся с язычниками и поддерживал верующих. За это отправили его на остров Крит, где ему помог святитель Николай. Вернулся Иосиф в Константинополь, заставал там монастырь. За свои дела удостоился дара чудотворения.

Церковный праздник 17 апреля — день Зосимы Палестинского

Жил преподобный в VI веке, подвизался в Кесарии. Он хотел найти пример сподвижнической жизни для себя и потому отправился в монастырь в Иордане. Там долгое время жил монахом, соблюдал все правила и обычаи. Однажды встретил в пустыне Марию Египетскую и смог усилить свои подвиги. Умер в глубокой старости.

Приметы 17 апреля

Народные приметы 17 апреля / Фото: Pexels

Если ударил мороз, значит, будет богатый урожай пшеницы.

Темные и медленные облака к проливному дождю.

Ветряная погода на холодное лето.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещено стирать, гладить, вязать и заниматься ремонтом. Считается, что эти дела не принесут никакого результата. Также не стоит сплетничать и ругаться. Не рекомендуется работать в саду, даже если хорошая погода.

Что можно делать завтра

17 апреля в народе празднуют праздник Иосифа Песнопения. Так его прозвали за то, что в это время уже начинали петь сверчки и журавли. Люди выходили из дома, поклонялись этой прекрасной птице, которую считали защитниками всего хорошего на Земле.

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