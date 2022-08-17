17 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

17 августа 2022 – среда. 175-й день войны России против Украины. 229-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

17 августа – День картофеля. Этот праздник популярен в США, где решили почтить одну из самых известных овощных культур мира. Здесь из картофеля готовят немало блюд. Только ими можно спокойно питаться месяц, не ощущая голода или дефицита питательных веществ.

А еще 17 августа – День магазинов секонд хенд. Хотя бы одна вещь из секонд-хенда имеет 70% людей со всего мира. Эти товары становятся популярными из-за невысокой стоимости. Но покупателей привлекает не только экономия, но и найти действительно антикварные вещи.

Также 17 августа — Международный день черного кота. Долгое время кошки черного цвета страдали от несправедливого отношения. Их усугубляли с неудачами и черной магией.

17 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

17 августа – день памяти святой Евдокии / Фото: Pexels

17 августа в церковном календаре – день памяти святой Евдокии. Жила праздники в IV веке. Ее захватил в плен персидский царь Сапор. Пока женщина была в заключении, она рассказала другим женщинам Персии о Боге. Когда Сапор узнал это, он приказал подвергнуть ее пыткам. Все пытки Евдокия претерпела, а потому позже ей отрубили голову.

Памятные даты 17 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 17 августа:

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1245 год — в битве вблизи галицкого города Ярослава Даниил Романович громит венгерское войско и заканчивает с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве;

1502 год — Христофор Колумб провозглашает Гондурас испанской территорией;

1771 год – британский химик Джозеф Пристли устанавливает, что растения выделяют кислород;

1896 год — начало золотодобычи на Клондайке;

1908 год — выходит на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;

1914 год — во Львове создают украинскую национальную военную формацию — легион "Украинских Сечевых Стрельцов";

1916 год — Королевство Румыния присоединяется к Антанте во время Первой мировой войны;

1918 год — гетман Павел Скоропадский устанавливает в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день;

1920 год – заканчивается Варшавская битва;

1940 год – Адольф Гитлер провозгласил полную блокаду Великобритании;

1941 год – начинается депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности, к 20 августа было выселено 50 тысяч человек;

1945 год – Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;

1946 год – начало гражданской войны в Королевстве Греция;

1950 год – Соединенные Штаты Индонезии превратились в унитарное государство;

1953 год – первая встреча Анонимных Наркоманов в Южной Калифорнии;

1958 год — китайский политический лидер Мао Цзэдун провозглашает начало политики "большого скачка";

1960 год – Габон декларирует независимость от Франции;

1962 год – первый убит за попытку пересечения Берлинской стены;

1982 год – Royal Philips Electronics (PHG) создают первый компакт диск;

1991 год — отснят видеоклип на песню группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit";

1995 год — вокалист группы "Depeche Mode" Дэвид Гэан совершает попытку самоубийства;

1999 год — утверждают флаг Донецкой области;

2009 год – английская Википедия пересекает рубеж в 3 миллиона статей;

2011 год — на околоземную орбиту вводят украинский спутник "Січ-2".

17 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 17 августа называли Авдотью-малиновку. По сей день на огороде успевают собрать чеснок, лук и огурцы. Часто приходили дожди и резкое похолодание. Поэтому крестьяне начинали прятать сено для защиты от влаги.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 августа

Каковы сегодня именины: Антон, Константин, Денис, Максимилиан, Иван, Евдокия.

17 августа родились:

1955 год — украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;

1968 год — телеведущий, солист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Погода на 17 августа

17 августа в Киеве пасмурно, ближе к вечеру возможен дождь. Во Львове пасмурно, утром начнется сильный дождь, который потом начнет ослабевать. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, во второй половине дня дождь с грозой, который затем сменится дождем.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +18 ночью. Во Львове +22 днем и +17 ночью. В Харькове +30 днем и +17 ночью. В Одессе +26 днем и +20 ночью.