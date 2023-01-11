17 часов в поезде: в Киев приехали мэры четырех европейских столиц (фото)

Мэр Будапешта говорит, что приехал в Киев по приглашению городского головы Киева.

В Киев 11 января с рабочим визитом приехали главы четырех европейских столиц – Варшавы (Польша), Праги (Чехия), Братиславы (Словакия) и Будапешта (Венгрия).

Об этом свидетельствует фото глав европейских столиц в Твиттере мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Рафал Тшасковский написал, что он с коллегами на пути в свободный Киев — столицу гордой, свободной Украины.

"Пакт Свободных Мост прибывает в свободный и гордый город Киев. В сердце свободной и гордой Украины", — написал мэр Варшавы и добавил хештег "Вместе с Украиной".

#PactOfFreeCitites, приехав на free and proud city of Kyiv. В сердце из free and proud Ukraine.



Pakt Wolnych Miast w drodze do wolnego, dumnego Kijowa. Stolicy dumnej, wolnej Ukrainy. #StandWithUkraine @Vitaliy_Klychko @matusvallo @bpkaracsonyg @ZdenekHrib 사진 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 11, 2023

Мэр Будапешта Гергель Корачонь добавил в своем аккаунте, что они потратили на дорогу в Киев 17 часов. Ехали поездом.

По его словам, приехал он в Киев по приглашению городского головы Виталия Кличко. Также Корачонь анонсировал пресс-конференцию в столице.

"Вместе с мэром Праги, мэром Братиславы и мэром Варшавы мы потратили 17 часов на поезд, чтобы добраться до Киева как делегация PactofFreeCities V4", — говорится в сообщении.

К слову, в последний раз Рафал Тшасковский был в Киеве незадолго до полномасштабного нападения РФ – 15 февраля 2022 года.

Отметим, что "Пакт свободных городов" – объединение, основанное в 2019 году мэрами Братиславы, Будапешта, Праги и Варшавы с целью защищать и воплощать демократические ценности, права человека, свободу слова, принципы правового государства. С сентября 2021 г. к объединению присоединилось более 20 городов Европы и вне ее.

Напомним, что в это время во Львов на встречу с Зеленским приехали президенты Польши и Литвы.

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