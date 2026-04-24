- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1327
- Время на прочтение
- 3 мин
17 дней без еды: какая ситуация в 14-й ОМБр после огласки, что говорят в командовании
Бойцы 14-й ОМБр рассказали, что получили продовольствие, которого крайне не хватало.
Новоназначенный командир 14-й бригады, в которой разоблачили проблемы с обеспечением после публикации фото истощенных голодом бойцов, полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами на позициях под Купянском. Военные рассказали, что им уже доставили посылки с едой и всем необходимым.
Об этом сообщили в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Воины отметили, что нужно немного времени, чтобы восстановить силы.
«Сейчас, я думаю, все наладится. С вашей помощью и всем коллективом будем выравнивать ситуацию, проводить замены. Я сделаю все, вы меня знаете. Командиру роты, я обращаю внимание, не молчать, не скрывать. Сразу мне напрямую, если есть проблемы», — сказал Тарас Максимов.
Реакция командований на вопиющий инцидент
В Группировке объединенных сил отреагировали на ситуацию с обеспечением позиций бойцов 14-й ОМБр. Там заявили, что это «ужасный управленческий стыд».
Отмечается, что проблемы с логистикой и условиями на позициях являются следствием длительных управленческих решений, несмотря на предыдущие отчеты о якобы контролируемой ситуации. Они охватывают работу беспилотников, систему поражения противника и его влияние на нашу логистику и воздушное пространство, а также нехватку ресурсов для эффективного противодействия.
«Эти проблемы не остаются без внимания — регулярно поднимаются в докладах Командования объединенных сил. Параллельно ведется работа по их решению. Мы не стоим в стороне. Представители Командования постоянно работают с корпусами и бригадами: помогают выстраивать систему БпС, наладить разведку и планирование, улучшить обеспечение дронами и наземными роботизированными комплексами, в том числе для нужд логистики. Эта работа проводится по всем корпусам на направлении», — сообщили военные.
Командование утверждает, что после огласки была начата проверка по всей вертикали управления 10-го корпуса.
«Для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы», — подчеркнули в группировке.
Учитывая возмутительный инцидент, от командиров всех уровней требуют не допускать подобных ситуаций и своевременно докладывать напрямую командующему о проблемах.
«Важно не умалчивать, не украшать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное — сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой», — завершили в сообщении.
Скандал с голодным истощением бойцов 14-й бригады — последние новости
Ранее воины 14-й ОМБр, которые до 17 дней оставались без еды на передовой, после огласки в медиа и вмешательства командира наконец-то получили провизию. Ситуацию взяли под контроль, комбриг лично пообщался с бойцами, а по поводу причин инцидента начали служебное расследование.
Как сообщалось, из-за проблем с логистикой военные теряли значительный вес и вынуждены были пить дождевую воду. После скандала в бригаде и корпусе сменили командование и начали проверки. Сейчас новое руководство принимает меры по стабилизации обеспечения и улучшению условий на позициях.