17 дней без еды: какая ситуация в 14-й ОМБр после огласки, что говорят в командовании

Флаг 14-й ОМБр

Новоназначенный командир 14-й бригады, в которой разоблачили проблемы с обеспечением после публикации фото истощенных голодом бойцов, полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами на позициях под Купянском. Военные рассказали, что им уже доставили посылки с едой и всем необходимым.

Об этом сообщили в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Воины отметили, что нужно немного времени, чтобы восстановить силы.

«Сейчас, я думаю, все наладится. С вашей помощью и всем коллективом будем выравнивать ситуацию, проводить замены. Я сделаю все, вы меня знаете. Командиру роты, я обращаю внимание, не молчать, не скрывать. Сразу мне напрямую, если есть проблемы», — сказал Тарас Максимов.

Реакция командований на вопиющий инцидент

В Группировке объединенных сил отреагировали на ситуацию с обеспечением позиций бойцов 14-й ОМБр. Там заявили, что это «ужасный управленческий стыд».

Отмечается, что проблемы с логистикой и условиями на позициях являются следствием длительных управленческих решений, несмотря на предыдущие отчеты о якобы контролируемой ситуации. Они охватывают работу беспилотников, систему поражения противника и его влияние на нашу логистику и воздушное пространство, а также нехватку ресурсов для эффективного противодействия.

«Эти проблемы не остаются без внимания — регулярно поднимаются в докладах Командования объединенных сил. Параллельно ведется работа по их решению. Мы не стоим в стороне. Представители Командования постоянно работают с корпусами и бригадами: помогают выстраивать систему БпС, наладить разведку и планирование, улучшить обеспечение дронами и наземными роботизированными комплексами, в том числе для нужд логистики. Эта работа проводится по всем корпусам на направлении», — сообщили военные.

Командование утверждает, что после огласки была начата проверка по всей вертикали управления 10-го корпуса.

«Для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы», — подчеркнули в группировке.

Учитывая возмутительный инцидент, от командиров всех уровней требуют не допускать подобных ситуаций и своевременно докладывать напрямую командующему о проблемах.

«Важно не умалчивать, не украшать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное — сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой», — завершили в сообщении.

Скандал с голодным истощением бойцов 14-й бригады — последние новости

Ранее воины 14-й ОМБр, которые до 17 дней оставались без еды на передовой, после огласки в медиа и вмешательства командира наконец-то получили провизию. Ситуацию взяли под контроль, комбриг лично пообщался с бойцами, а по поводу причин инцидента начали служебное расследование.

Как сообщалось, из-за проблем с логистикой военные теряли значительный вес и вынуждены были пить дождевую воду. После скандала в бригаде и корпусе сменили командование и начали проверки. Сейчас новое руководство принимает меры по стабилизации обеспечения и улучшению условий на позициях.