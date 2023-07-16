17 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 июля, в православном календаре день памяти святого Андрея. По церковным преданиям он семь лет был немым, но после крещения заговорил. Это чудо Господне побудило Андрея посвятить свою жизнь служению Богу и начать изучать Священное Писание.

В возрасте 14 лет отправился в Иерусалим, где принял постриг и стал монахом обители преподобного Саввы Освященного. Доброта, благочестивость, кротость – именно эти черты отражали Андрея. Он жил свою жизнь в постоянной молитве к Богу, а еще написал немало пения в его честь и честь Девы Марии.

Церковный праздник 17 июля – день памяти преподобной Марфы.

Она выдающаяся духовная фигура Украины. Родилась в XVI веке в семье казацкого атамана, но выбрала духовную жизнь, отдав свое сердце Богу.

Марфа отличалась своей покаянной и самоотверженной жизненной философией. После смерти мужа она решила покинуть светский мир и посвятить себя молитве и служению Богу. Ее жизнь была примером смирения и преданности воле Божией.

Марфа нашла свое предание в монастыре, где прошла жизненный путь от монахини к старице. Она славилась своей строгостью отречения от земных благ и глубокой молитвой. Многие обращались к ней с просьбами о молитвенной поддержке и духовной науке.

Преподобная Марфа также воспитала своего сына Симеона, который стал известен как Симеон Странногорец. Она передала ему свою глубокую веру и любовь к Богу, что послужило основой для его собственного духовного развития. Симеон Дивногорец стал известен своими аскетическими упражнениями и духовными наставлениями, но всегда признавал большое влияние матери на свою жизнь.

Преподобная Марфа оставила позади большое духовное наследие для потомков. Ее жизнь является примером самоотверженности, смирения и бескорыстной любви к Богу. Она стала просветительницей и наставницей для многих людей, которые обращались к ней в поиске духовной поддержки и наставления.

Преподобная Марфа остается символом сильной веры и постоянного согласия на волю Божию. Ее духовное наследие продолжает оказывать влияние на сердца и души верующих, вдохновляя их к жизни верой и покаянием.

Приметы 17 июля

Народные приметы 17 июля / Фото: Pexels

На деревьях уже хорошо видны желтые листья — осень будет ранней.

Вылетело много ос до холода зимой.

Погода 17 июля указывает на то, какой она будет и 11 августа.

Что завтра нельзя делать

В старину 17 июля пытались не смотреть в небо. Верили, если вдруг увидели падающую звезду, то вскоре кто-то из членов семьи сильно заболеет. Также считалось, что это опасный день, поэтому не начинали никаких новых дел, не давали и не брали взаймы деньги.

Что можно делать завтра

Верующие обязательно молились святому Андрею, чтобы найти вещь, давно потерянную. А незамужние девушки выходили на улицу и ждали первого встречного. Если это была женщина, означало, что в этом году девушка встретит новую любовь.

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