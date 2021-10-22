17 лет насиловал, развращал и снимал порно: в Днепропетровской области педофила осудили на 12 лет тюрьмы

Совершать преступления ему помогали две женщины, одна из которых — бывшая жертва, вторая отдавала ему на растерзание собственных детей.
В Днепропетровской области на 12 лет тюрьмы осудили мужчину, который в течение 17 лет насиловал и развращал детей, а также снимал с их участием порно.
Об этом сообщили в прокуратуре области.
По данным правоохранителей, насиловать и развращать детей мужчина начал еще в 2002 году. Нападал он на детей в возрасте от четырех до восьми лет. Все это он параллельно снимал на видео, а порноконтент впоследствии продавал в Интернете.
Однако в преступлении участвовал не только он. В какой-то момент подсудимый привлек к совершению преступлений еще пятерых человек, двое из которых — женщины: одна была бывшей жертвой насильника. Еще одна гражданка принуждала создавать пронографиеские ролики и заниматься интимом свои двух детей.
"Индустриальным районным судом Днепропетровска утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором областной прокуратуры и 45-летним участником организованной группы — обвиняемым в изнасиловании, развращении детей, а также изготовлении и сбыте детской порнографии, и назначено согласованное сторонами наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией порнографических предметов и средств для их изготовления. Судебный процесс в отношении других участников группировки пока продолжается", — рассказали в пресс-службп прокуратуры области.
Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.