17 лет насиловал, развращал и снимал порно: в Днепропетровской области педофила осудили на 12 лет тюрьмы

17 лет насиловал, развращал и снимал порно: в Днепропетровской области педофила осудили на 12 лет тюрьмы

Совершать преступления ему помогали две женщины, одна из которых — бывшая жертва, вторая отдавала ему на растерзание собственных детей.

В Днепропетровской области на 12 лет тюрьмы осудили мужчину, который в течение 17 лет насиловал и развращал детей, а также снимал с их участием порно.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Также читайте Родительские ссоры: в Кропивницком мужчина напал на ребенка и сломал нос его матери

По данным правоохранителей, насиловать и развращать детей мужчина начал еще в 2002 году. Нападал он на детей в возрасте от четырех до восьми лет. Все это он параллельно снимал на видео, а порноконтент впоследствии продавал в Интернете.

Однако в преступлении участвовал не только он. В какой-то момент подсудимый привлек к совершению преступлений еще пятерых человек, двое из которых — женщины: одна была бывшей жертвой насильника. Еще одна гражданка принуждала создавать пронографиеские ролики и заниматься интимом свои двух детей.

"Индустриальным районным судом Днепропетровска утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором областной прокуратуры и 45-летним участником организованной группы — обвиняемым в изнасиловании, развращении детей, а также изготовлении и сбыте детской порнографии, и назначено согласованное сторонами наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией порнографических предметов и средств для их изготовления. Судебный процесс в отношении других участников группировки пока продолжается", — рассказали в пресс-службп прокуратуры области.

Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.

Новости Украины: полиция задержала мужчину, который напал на женщину и ударил ее топором по голове

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку