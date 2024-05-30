17-летние юноши должны вернуться в Украину – что известно о требовании ТЦК

Находящиеся за рубежом украинские юноши также должны стать на военный учет и сделать это дистанционно пока нельзя.

Находящиеся за рубежом украинские 17-летние юноши должны вернуться на Родину, чтобы стать на военный учет. Удаленно это сделать невозможно.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Минобороны.

"На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и стать на военный учет. Сейчас это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует", — пояснили в Минобороны.

Отмечается, что 17-летние юноши не смогут обновить свои данные в мобильном приложении "Резерв+". Ибо опция обновления через "Резерв+" работает только для тех мужчин, которые уже стоят на учете, независимо от того, находятся ли они в Украине или за границей.

Ранее в Сухопутных войсках сообщили, что 17-летние юноши, самостоятельно не вставшие на военный учет, могут получить для уведомления повестку.

Также мы писали, как могут наказать 17-летних юношей за игнорирование требования встать на учет в ТЦК и запрещено ли 17-летним юношам выезжать за границу.

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