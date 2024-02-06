17-летние юноши, которые за границей, должны стать на учет в ТЦК: как накажут за игнорирование

Согласно действующему законодательству, все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК.

Украинские школьники, выехавшие за границу, должны к своему 17-летию вернуться на Родину и получить приписное к военкомату. Это не значит, что таких юношей мобилизуют.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

Отметим, что согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК. Как правило, военкоматы обращаются в учебные заведения, а те направляют юношей в ТЦК.

Но из-за полномасштабной войны многие украинские дети уехали за границу

"Мы не будем посылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В общем — да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", — заявил Истомин.

За игнорирование требования ТЦК без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 510 – 850 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа составит 1,7 тыс. гривен.

Ранее в Сети появилась информация, что 17-летних парней иногда не выпускают за границу.

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