17-летних юношей будут автоматически ставить на военный учет – Минобороны

Молодым людям больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр.
Украинские юноши при достижении 17-летнего возраста будут автоматически становиться на военный учет.
Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, юноше больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр, чтобы стать на военный учет. Достаточно будет пройти идентификацию в приложении Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.
"Это еще один шаг в переводе военного учета в удобный цифровой формат. Мы оказываем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", – заверил министр обороны.
Ранее мы писали, как могут наказать 17-летних юношей за игнорирование требования встать на учет в ТЦК и запрещено ли 17-летним юношам выезжать за границу.
Читайте также:
- Мобилизация от 18 лет: администрация Байдена разочарована позицией Украины – WP
- "Что того запихнут в бус, что того": молодой защитник Мариуполя о мобилизации 18-летних
- Есть ли потребность в мобилизации 18-летних: в ОК "Запад" ответили