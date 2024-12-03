17-летних юношей будут автоматически ставить на военный учет – Минобороны

Молодым людям больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр.

Украинские юноши при достижении 17-летнего возраста будут автоматически становиться на военный учет.

Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, юноше больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр, чтобы стать на военный учет. Достаточно будет пройти идентификацию в приложении Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

"Это еще один шаг в переводе военного учета в удобный цифровой формат. Мы оказываем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", – заверил министр обороны.

Ранее мы писали, как могут наказать 17-летних юношей за игнорирование требования встать на учет в ТЦК и запрещено ли 17-летним юношам выезжать за границу.

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