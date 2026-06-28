- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 492
- Время на прочтение
- 2 мин
17-летний парень исчез на Днестре: его ищут водолазы, спасатели и дроны
В Коломыйском районе Ивано-Франковской области продолжаются масштабные поиски 17-летнего парня, который, вероятно, утонул в реке Днестр. К операции привлечены спасатели ГСЧС Украины, полиция и волонтеры.
В Коломыйском районе Ивано-Франковской области идет масштабная поисково-спасательная операция. Специалисты и местные жители разыскивают 17-летнего юношу, который, вероятно, утонул в реке Днестр.
Об этом сообщают в ГСЧС Ивано-Франковской области.
В Ивано-Франковской области ищут парня, который мог утонуть в Днестре
Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило к коломыйским спасателям вечером 27 июня. Несчастный случай произошел вблизи села Городница Городенковской территориальной общины.
Спасательные службы вместе с правоохранителями и волонтерами обследуют акваторию и прибрежную зону. С помощью дрона проверили уже 2,5 километра водной поверхности.
Парня ищут спасатели, полиция и местные неравнодушные. Они просмотрели русло и береговую линию в 500 метрах вниз по течению от места вероятного исчезновения.
К поискам парня привлекли также водолазов, которые обследовали 3150 квадратных метров речного дна.
На мели организовали постоянное дежурство. На месте поисков работает психолог главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, который оказывает экстренную психологическую помощь и поддержку пяти членам семьи и близким пропавшего парня.
Кроме местных подразделений на Днестре работают специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Львов». Всего в спасательной операции принимают участие 46 человек и 5 единиц техники.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Опасность на воде: последние новости
Напомним, в селе Ямполь Шепетовского района во время отдыха на местном пруду произошла трагедия — утонули два человека. Жертвами несчастного случая стали бабушка и ее внучка.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области, тело женщины 1962 года рождения из воды достали местные жители еще до приезда спасателей. Для поиска ребенка бойцы ГСЧС обследовали водоем на лодке и нашли тело девочки 2014 года рождения.
Все причины и обстоятельства этой трагедии устанавливают правоохранители.