17-летний парень подорвался в Сумской области: что известно

Парень в больнице / © Associated Press

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В Ворожбенской громаде Сумской области 17-летний парень пострадал в результате взрыва взрывоопасного предмета. В настоящее время юноша находится в больнице.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его словам, состояние пострадавшего стабильное. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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Григоров призвал жителей Сумщины быть осторожными и не приближаться к подозрительным предметам.

«Берегите себя и своих близких», — подчеркнул он.

Напомним, РФ бьет по западным областям, чтобы сорвать помощь Украине. Польский генерал считает, что одной из возможных целей России является усложнение поставок оружия Украине.

Кроме запада страны, под атаками оказались Сумщина и Одесчина. В Конотопе из-за попадания БпЛА в частный дом уничтожены хозяйственные постройки и авто, всего в регионе за сутки ранены четыре человека.

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