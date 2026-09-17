ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

17-летний парень подорвался в Сумской области: что известно

Парень оказался в больнице после взрыва в Сумской области.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
17-летний парень подорвался в Сумской области: что известно

Парень в больнице / © Associated Press

В Ворожбенской громаде Сумской области 17-летний парень пострадал в результате взрыва взрывоопасного предмета. В настоящее время юноша находится в больнице.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, состояние пострадавшего стабильное. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Григоров призвал жителей Сумщины быть осторожными и не приближаться к подозрительным предметам.

«Берегите себя и своих близких», — подчеркнул он.

Напомним, РФ бьет по западным областям, чтобы сорвать помощь Украине. Польский генерал считает, что одной из возможных целей России является усложнение поставок оружия Украине.

Кроме запада страны, под атаками оказались Сумщина и Одесчина. В Конотопе из-за попадания БпЛА в частный дом уничтожены хозяйственные постройки и авто, всего в регионе за сутки ранены четыре человека.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie