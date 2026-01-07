17-летнюю девушку держали на цепях: в Кировоградской области разоблачили жестокое обращение с ребенком

Фото иллюстративное / © ТСН.ua

В Кировоградской области разоблачили жестокое обращение с ребенком в детском доме семейного типа.

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Женщине, которая выполняла обязанности матери-воспитательницы и отвечала за жизнь, здоровье и права ребенка, уже сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы несовершеннолетней с одновременным причинением физических страданий, по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

По данным досудебного расследования, подозреваемая в течение нескольких месяцев умышленно ограничивала свободу передвижения несовершеннолетней.

Как установило следствие, потерпевшей является девочка с инвалидностью I группы, синдромом Дауна, которая нуждается в постоянном уходе и индивидуальном подходе. О состоянии здоровья ребенка подозреваемая знала.

Для содержания девушки в помещении женщина надевала на ее руку и ногу металлические цепи с замком, фактически приковывая ребенка и лишая его возможности свободно передвигаться или покидать дом. Свои действия она объясняла необходимостью выхода на работу и страхом возможного бегства ребенка.

Ночью так называемая воспитательница дополнительно ограничивала свободу ребенка, привязывая его к кровати ремнем из ткани, что полностью исключало возможность движений девушки. В результате таких действий со стороны взрослой женщины ребенок испытал физические и моральные страдания.

«Было нарушено ее право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное украинским законодательством и международными нормами защиты прав детей», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и решают вопрос избрания меры пресечения для подозреваемой. Также в рамках производства рассматривают вопросы ее отстранения от должности, поскольку она работает с детьми.

Правоохранители также оценивают действия должностных лиц и уполномоченных органов по исполнению обязанностей по защите прав и интересов детей.

Напомним, ранее речь шла о паре, которая заявила о похищении их ребенка, а на самом деле стала подозреваемой в его убийстве.